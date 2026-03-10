A aposta do JP Morgan para o S&P 500 com a guerra no Irã

O S&P 500 pode recuar até 10% caso a guerra envolvendo o Irã se prolongue, segundo avaliação do JP Morgan. Nesta terça-feira, 10, o conflito entrou no 11º dia, com participação direta de Estados Unidos e Israel.

De acordo com o banco, a escalada militar começa a alterar o cálculo de risco no mercado acionário. Em um cenário de deterioração geopolítica, o principal índice de ações dos EUA poderia cair para cerca de 6.720 pontos.

A projeção reflete uma postura classificada como “taticamente cautelosa” pelos estrategistas do JP Morgan. A avaliação considera o aumento recente da volatilidade nos mercados, segundo relatório citado pelo Business Insider.

Para o banco, os investidores ainda não estão totalmente posicionados para um cenário de risco mais elevado. Indicadores como a precificação de opções sugerem que o S&P 500 pode registrar novas perdas no curto prazo, ampliando o movimento de queda observado nas últimas sessões.

Petróleo no centro das preocupações

O principal canal de transmissão da guerra para os mercados financeiros continua sendo o petróleo. A intensificação de ataques contra infraestruturas energéticas aumentou o temor de interrupções no abastecimento global.

A preocupação se concentra especialmente no Estreito de Ormuz, passagem estratégica para as exportações do Golfo Pérsico. Eventuais restrições prolongadas ao fluxo de petróleo pela rota podem sustentar os preços do barril próximos de US$ 120.

Um período prolongado com o petróleo acima de US$ 100 tende a pressionar a inflação global e tornar o ambiente mais desafiador para ativos de risco.

Como referência, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022, o petróleo superou US$ 120 por barril e levou meses para voltar a níveis abaixo de três dígitos, segundo informações citadas pelo Business Insider.

Bancos divergem sobre impacto nas bolsas

Nem todos os bancos veem o cenário com o mesmo grau de preocupação. Para Mike Wilson, estrategista-chefe de investimentos do Morgan Stanley, o mercado acionário global pode estar passando apenas por um ajuste temporário, sem comprometer a tendência de alta no médio prazo.

Segundo ele, as bolsas enfrentam uma “correção rotativa” desde o fim de 2025, quando diferentes setores alternam períodos de queda e recuperação enquanto os resultados corporativos permanecem relativamente sólidos.

Nesse contexto, a fraqueza recente pode representar uma oportunidade estratégica de compra, especialmente em setores cíclicos como financeiro, industrial e consumo discricionário.

Rumo do mercado depende do petróleo

Apesar das divergências entre os bancos, há um ponto de consenso: o comportamento do petróleo será determinante para o rumo dos mercados nas próximas semanas.

Caso o barril permaneça acima de US$ 100 por um período prolongado, os riscos para o crescimento econômico global e para a inflação aumentam. Esse cenário tende a pressionar os mercados acionários.