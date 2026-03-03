Preço do gás dispara mais de 30% com ataque no Irã e paralisação de Ormuz

Os preços do gás natural nas regiões da Ásia e da Europa registraram uma forte alta após a expansão dos conflitos no Oriente Médio envolvendo o Irã, que resultou na paralisação do transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz, uma das principais vias de escoamento de petróleo do mundo.

O valor do gás natural superou os 58 euros por megawatt-hora (MWh) na manhã desta terça-feira, 3, segundo dados do Dutch TTF Natural Gas Futures compilados no Investing.com. O preço avançava 31% por volta das 6h47. Na semana, acumulava variação de 88,74%.

A escalada atingiu um ponto crítico com a interrupção da produção de gás natural liquefeito (GNL) do Catar, após ataques iranianos contra a instalação de produção de Ras Laffan, considerada a principal infraestrutura do país para esse setor, de acordo com fontes ouvidas pelo Financial Times (FT).

A interrupção no fornecimento traz à tona o receio de uma crise energética similar à ocorrida em 2022, quando a redução dos fluxos de gás russo para a Europa, em decorrência da guerra na Ucrânia, provocou picos de preços que impactaram economias globais.

Dimensão do choque e comparação histórica

A perda anual de suprimento da Rússia foi de aproximadamente 80 bilhões de metros cúbicos, enquanto a crise atual no Oriente Médio com o fechamento do Estreito de Ormuz e a paralisação de dois campos de gás israelenses pode retirar cerca de 120 bilhões de metros cúbicos do mercado global.

Apesar do volume preocupante, o impacto real dependerá da duração do conflito, segundo analistas ouvidos pelo FT. Somente um conflito prolongado poderia ter um efeito comparável ao da guerra na Ucrânia, segundo a especialista da Argus Media, Natasha Fielding.

Até o momento, a alta de preços é considerada moderada em comparação ao pico histórico, tendo em vista que o benchmark europeu ultrapassou os 343 euros por MWh em 2022.

A importância estratégica do Catar

O Catar consolidou-se como o segundo maior player global de GNL, respondendo por cerca de 20% do suprimento mundial. Como o país possui poucos gasodutos, a vasta maioria de sua produção é exportada via navios especializados, o que torna vital a livre circulação por Ormuz.

Os analistas da FT indicam, ainda, que o GNL funciona como um definidor de preços marginal crucial. Qualquer evento que afete esse mercado repercute diretamente nos índices da Europa e da Ásia, explicou o chefe de análise de energia do grupo de pesquisa ICIS, Andreas Schroeder.

"Os exportadores americanos estão claramente se beneficiando." Andreas Schroeder, chefe de análise de energia do grupo de pesquisa ICIS

Conforme dados de rastreamento de navios da Kpler Insight citados por Schroeder, o Paquistão recebeu 99% de suas importações de GNL do Catar e dos Emirados Árabes Unidos em 2025, enquanto Índia e Bangladesh dependem da região para mais de metade de suas necessidades.

Na Europa, embora a dependência média do GNL catariano seja de 10%, países como a Itália importam cerca de um terço de suas necessidades desse fornecedor, o que levou o governo italiano a realizar reuniões de emergência com grupos empresariais, segundo os dados divulgados pelo FT.

Substituição de suprimentos no mercado

As informações mostram que a substituição do gás do Oriente Médio não é viável no curto prazo, uma vez que as plantas de GNL ao redor do mundo já operam em capacidade máxima. Diante da escassez, países como a China pediram a desaceleração do conflito para evitar danos ao crescimento econômico global.

O setor de pesquisa da S&P Global Energy prevê, ao FT, que alguns mercados possam retomar o uso de usinas a carvão caso os preços permaneçam elevados.

A pesquisadora da Universidade de Columbia, Anne-Sophie Corbeau, detalhou que novos projetos, como a instalação de Golden Pass nos Estados Unidos (EUA), devem entrar em operação de forma progressiva e demorarão a atingir a produção total. Paradoxalmente, a crise beneficia outros grandes produtores.

Exportadores dos EUA, o maior exportador mundial de GNL, estão obtendo margens elevadas devido à alta da demanda internacional. Como os contratos americanos costumam ser mais flexíveis em termos de destino, os comerciantes podem desviar cargas para mercados mais lucrativos.

Outros países como Noruega, Argélia e Azerbaijão também devem se beneficiar da restrição de oferta. Por outro lado, a Comissão Europeia, por meio de sua porta-voz Anna-Kaisa Itkonen, afirmou ao FT que, apesar do monitoramento, ainda não há uma situação de escassez ou emergência declarada no bloco.