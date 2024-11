Nvidia supera Apple e se torna a maior empresa do mundo com impulso da IA

A Nvidia tornou-se a empresa mais valorizada do mundo, superando an Apple e destacando o domínio da inteligência artificial em Wall Street.

No pregão desta terça-feira, 5, ações da Nvidia subiram 2,9%, atingindo US$ 139,93 (aproximadamente R$ 819,00), resultando em uma capitalização de mercado de US$ 3,43 trilhões (cerca de R$ 20,1 trilhões). O valor supera o da Apple, que possui uma capitalização de US$ 3,38 trilhões (aproximadamente R$ 19,8 trilhões).

A Microsoft, que a Nvidia superou no mês passado, tem um valor de mercado de US$ 3,06 trilhões (cerca de R$ 17,9 trilhões).

Desde o final de 2022, as ações da Nvidia valorizaram mais de 850%. As informações são da Bloomberg.

A fabricante de chips representa 7% do índice S&P 500 e é responsável por cerca de um quarto do ganho de 21% do índice neste ano. A Nvidia já havia alcançado o título de maior empresa em junho, embora tenha mantido o recorde por apenas um dia.

As maiores empresas de Wall Street estão fortemente expostas à inteligência artificial: a Apple com seus recém-lançados iPhones com IA; a Microsoft, Amazon e Alphabet com seus negócios de nuvem e serviços de IA; e a Meta com recursos de IA e direcionamento de anúncios.

Com exceção da Apple, essas empresas estão entre os maiores clientes da Nvidia e enfatizaram seu compromisso contínuo em investir em IA.

Na semana passada, os resultados da Apple destacaram preocupações sobre o crescimento de sua receita, além de fraqueza na China. A Nvidia divulgará seus resultados ainda este mês.

As empresas de IA também estão entre as que mais se valorizaram no mercado de ações neste ano.

O avanço de 183% da Nvidia é o terceiro maior no S&P 500 em 2024, atrás da Vistra — produtora de energia que viu um aumento na demanda relacionada à IA — e da empresa de software de análise de dados Palantir.

Nvidia cresce, apesar de preocupações

O recente fortalecimento da Nvidia ocorreu à medida que a empresa acalmou as preocupações dos investidores sobre questões envolvendo seu chip Blackwell, que foi adiado devido a problemas de engenharia, bem como sobre suas perspectivas de crescimento a longo prazo.

Os analistas esperam que a receita da Nvidia mais que dobre em seu atual ano fiscal e aumente mais 44% no seguinte, de acordo com dados da Bloomberg.

Os analistas de Wall Street têm continuamente elevado as estimativas para os ganhos e lucros da Nvidia ao longo do último trimestre.

Além do otimismo em relação ao Blackwell, as recentes vendas da Taiwan Semiconductor Manufacturing mostraram uma forte demanda por IA, enquanto uma rodada de financiamento para a OpenAI resultou em uma avaliação de US$ 157 bilhões (aproximadamente R$ 920 bilhões).

A OpenAI lançou recentemente um modelo de IA com capacidades de raciocínio, algo que an Alphabet, dona do Google, também está desenvolvendo.