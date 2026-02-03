Alívio tarifário dos EUA impulsiona ações e reduz risco comercial

Ações na Índia: alta de cerca de 3%, impulsionadas pela sinalização de corte de tarifas dos EUA.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 2, que pretende reduzir tarifas punitivas aplicadas à Índia caso o primeiro-ministro Narendra Modi interrompa as compras de petróleo russo.

A sinalização foi feita após uma ligação entre os dois líderes. Em publicação no Truth Social, Trump declarou que a tarifa americana sobre produtos indianos cairá de 25% para 18%. A Casa Branca também deve retirar uma penalidade adicional de 25% criada especificamente em resposta às importações de petróleo da Rússia por Nova Délhi.

Mercados reagem com alta de ações e valorização da rupia

A notícia teve impacto imediato nos mercados financeiros.

As ações indianas avançaram cerca de 3%, impulsionadas pela perspectiva de melhora no acesso ao mercado americano, principal destino das exportações do país. A rupia também se valorizou frente ao dólar no mercado offshore, refletindo a redução do risco comercial e cambial.

O alívio tarifário ocorre em um momento de recuperação dos mercados asiáticos, após uma sequência de sessões marcadas por volatilidade global. O movimento contribuiu para a melhora do apetite por risco na região.

Contrapartidas ampliam escopo do acordo comercial

Segundo Trump, o entendimento vai além da redução de tarifas. A Índia teria se comprometido a eliminar tarifas e barreiras não tarifárias contra produtos americanos e a ampliar de forma relevante as compras de bens dos Estados Unidos, incluindo energia, tecnologia, produtos agrícolas, carvão e outros setores estratégicos.

Narendra Modi confirmou a redução tarifária sobre produtos indianos exportados aos EUA, mas não detalhou compromissos relacionados à política energética nem possíveis concessões no setor agrícola, considerado sensível no cenário político interno.

Petróleo russo segue como ponto central da negociação

A Índia ampliou de forma expressiva as compras de petróleo russo após a invasão da Ucrânia, em 2022, aproveitando descontos oferecidos por Moscou em meio às sanções internacionais. Apesar da pressão americana, as importações não foram totalmente interrompidas, embora tenham perdido força após sanções direcionadas às principais petrolíferas russas.

A possível redução dessas compras é vista por investidores como um elemento-chave para destravar o acordo e reduzir riscos geopolíticos associados ao comércio indiano.