Exclusivo: Nvidia fala sobre disparada de ações, era da IA e tecnologias do futuro

Um episódio inédito e exclusivo dedicado à Nvidia, a empresa de tecnologia no topo do mercado. Para essa conversa repleta de bastidor e inovação, João Pedro Malar recebe Marcio Aguiar, diretor executivo da Nvidia na América Latina, que há mais de uma década vive o DNA dessa gigante da tecnologia.

A mineração de bitcoin, a criação do ChatGPT e o futuro da IA generativa estão conectados aos produtos e serviços da Nvidia. A posição do Brasil no mercado da tecnologia, e como as empresas têm se adaptado a essas mudanças você também confere no episódio completo. Assista ao vídeo ou se preferir, nos acompanhe no Spotify:

