Vitaminado por AWS, resultado da Amazon supera estimativa e ação sobe no pós-mercado

Em uma semana marcada por resultados acima do esperado para as big techs americanas, foi a vez da Amazon bater as estimativas do mercado. Em balanço divulgado nesta quinta-feira, 31, a companhia de Jeff Bezos apresentou alta de 29% no lucro operacional, que atingiu US$ 17,4 bilhões. O lucro por ação foi de US$ 1,43, superando o consenso de US$ 1,14 por ação. As ações da Amazon sobem cerca de 4% no pós-mercado, após divulgação do balanço.

As vendas líquidas do período subiram 11% na comparação anual, alcançando US$ 158,9 bilhões. Esse crescimento foi impulsionado pela AWS, que reportou um salto de 19% nas receitas, chegando a US$ 27,5 bilhões, consolidando sua importância no portfólio da empresa. O segmento de computação em nuvem contribuiu com US$ 10,4 bilhões ao lucro operacional, uma alta expressiva em relação aos US$ 7 bilhões do mesmo trimestre de 2023.

A Amazon também anunciou novas iniciativas de IA na AWS, incluindo a integração de ferramentas personalizadas para empresas parceiras e o lançamento de instâncias EC2 otimizadas com o chip Graviton4, que promete uma performance até 30% superior à geração anterior. O EC2 é um serviço de computação em nuvem que permite que empresas e desenvolvedores rodem aplicativos e processamentos em alta escala.

Também contribuiu para o resultado do terceiro trimestre o aumento de 9% nas vendas na América do Norte, que chegaram a US$ 95,5 bilhões, puxadas pelo aumento das vendas de varejo e pela maior participação dos membros Prime. No segmento internacional, o aumento foi de 12% nas vendas, totalizando US$ 35,9 bilhões.

Vendas de fim de ano

A empresa mostrou otimismo em relação ao segmento de varejo, especialmente com a proximidade das vendas de fim de ano. A Amazon aposta na combinação de eventos promocionais, como o recente Prime Big Deal Days, e na expansão de sua gama de produtos, que inclui marcas renomadas e uma nova linha de dispositivos Kindle.

“À medida que avançamos para a temporada de férias, estamos entusiasmados com o que temos para oferecer aos nossos clientes”, afirmou o CEO Andy Jassy, que espera que a temporada seja uma das mais fortes para a companhia, com previsão de recordes em participação de membros Prime e aumento nas vendas em lojas físicas e digitais.

A Amazon reforçou ainda seu compromisso com a conveniência para os consumidores, ampliando a oferta de entregas rápidas e iniciativas como o Amazon Pharmacy, que devem contribuir para o desempenho positivo do segmento de varejo nos próximos trimestres.