Nvidia sobe 2,4% e impulsiona Dell, HP e Lenovo após lançar superchip

As ações da Nvidia sobem cerca de 2,42%, para US$ 216,27, no pré-mercado de Nova York nesta segunda-feira, 1º, após a líder em inteligência artificial anunciar seu primeiro superchip, RTX Spark, voltado para computadores (PCs) pessoais com IA integrada.

O lançamento impulsiona fabricantes de PCs como Dell (1,6% no pré-mercado), HP (3,9% no pré-mercado) e Lenovo (5,2% no fechamento da bolsa de Hong Kong), enquanto pressiona rivais do setor de semicondutores, como Intel (-7,54 no pré-mercado) e AMD (-4,09% no pré-mercado).

O novo processador foi apresentado pelo CEO da Nvidia, Jensen Huang, durante a abertura da Computex, uma das maiores feiras de tecnologia do mundo. Trata-se da construção de "uma nova classe de computador que passa de ferramenta a colaborador", na visão de Huang.

"Essa reinvenção do computador é tão importante quanto a reinvenção do telefone no que hoje conhecemos como smartphone." Jensen Huang, CEO da Nvidia

A valorização dos papéis amplia o entusiasmo em torno da Nvidia, que se consolidou como a principal beneficiária da corrida global por infraestrutura de IA e alcançou neste ano uma avaliação de mercado superior a US$ 5 trilhões, segundo informações divulgadas pela Bloomberg.

Novo chip mira a era dos agentes de IA

De acordo com a Nvidia, o RTX Spark foi desenvolvido para rodar agentes pessoais de IA diretamente nos computadores. A tecnologia permitirá que sistemas executem tarefas, organizem fluxos de trabalho e auxiliem usuários com menor necessidade de supervisão humana.

Os primeiros modelos devem chegar ao mercado durante o outono no Hemisfério Norte.

Huang afirmou que o RTX Spark inaugura uma nova categoria de computadores, transformando os PCs de simples ferramentas em colaboradores digitais. O chip estará presente em uma nova geração de computadores com Windows produzidos por Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface, Asus e MSI.

Fabricantes de PCs acompanham alta

A reação positiva do mercado se espalhou pela cadeia de hardware ligada ao lançamento, já que investidores parecem enxergar uma oportunidade de renovação do mercado global de computadores pessoais depois de anos de crescimento moderado no setor.

Lenovo, HP, Dell e Apple responderam por quase 75% das vendas globais de computadores no primeiro trimestre deste ano, de acordo com levantamento da consultoria Gartner divulgado pela Bloomberg.

O lançamento amplia a competição no mercado de computadores pessoais, onde a Apple (-0,79% no pré-mercado) busca ganhar participação com sua linha de Macs equipados com chips próprios.

China segue como risco para a Nvidia

O anúncio do RTX Spark ocorreu um dia após Washington endurecer as restrições à exportação de chips avançados para empresas chinesas, ampliando, mais uma vez, as barreiras de acesso a semicondutores.

Fontes ouvidas pela Bloomberg informaram que as companhias chinesas, mesmo sediadas fora da China, também precisarão de licença dos Estados Unidos para adquirir os processadores mais avançados da Nvidia.