Mega-Sena pode pagar R$ 40 milhões em sorteio deste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h em casas lotéricas ou pela internet; na quinta, 5, uma aposta do RJ ganhou sozinha bolada de R$ 141 milhões

(Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas)

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 08h45.

O concurso 2.970 da Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 40 milhões no sorteio marcado para este sábado, 7. As dezenas serão reveladas a partir das 21h, em São Paulo, em evento com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser registradas até as 20h em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa, por meio do site e do aplicativo Loterias Caixa. Os bolões ficam disponíveis até as 20h30, exclusivamente pela internet.

O jogo simples da Mega-Sena, com a escolha de seis dezenas, custa R$ 6.

Último prêmio saiu para aposta única

No sorteio anterior, referente ao concurso 2.969, uma aposta feita em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, acertou sozinha as seis dezenas e levou o prêmio de R$ 141 milhões.

A Mega-Sena realiza sorteios três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados, e é considerada a principal loteria do país em valor de premiação.

Como acompanhar

Além das casas lotéricas, os apostadores podem acompanhar o resultado do sorteio pelos canais oficiais da Caixa, incluindo transmissões em plataformas digitais e divulgação nos aplicativos da instituição.

