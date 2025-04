Nintendo adia pré-encomendas do Switch 2 após tarifas de Trump

A Nintendo anunciou o adiamento das pré-encomendas do Switch 2, previstas para começar em 9 de abril, devido às incertezas geradas pelas tarifas globais recentemente impostas por Donald Trump. Em um comunicado divulgado nesta sexta-feira, 4, um porta-voz da empresa afirmou que a decisão visa "avaliar o impacto potencial das tarifas e das condições de mercado em evolução".

A medida vem em resposta ao aumento das tarifas, especialmente as que afetam a produção no Japão e no Vietnã, locais que fazem parte da cadeia de fabricação do novo console.

O lançamento do Switch 2 permanece, por enquanto, na data originalmente planejada: 5 de junho. O preço do novo dispositivo será de US$ 450 nos Estados Unidos. A Nintendo, no entanto, não forneceu uma nova data para a abertura das pré-encomendas, que estavam inicialmente marcadas para a próxima semana.

Incertezas com tarifas

As tarifas globais impostas pelo presidente Donald Trump incluem aumentos de até 46% em produtos provenientes do Vietnã e 24% sobre itens do Japão. A medida foi anunciada no mesmo dia em que a Nintendo revelou oficialmente o Switch 2, o que gerou um cenário de incerteza sobre os custos de produção e distribuição do console.

A decisão de adiar as pré-encomendas reflete a preocupação da Nintendo em avaliar o impacto dessas tarifas nas suas margens de lucro e na sua estratégia de preços. Embora a empresa tenha optado por manter o cronograma de lançamento, o adiamento das pré-encomendas pode afetar o ritmo das vendas iniciais do produto, que é aguardado como uma das principais apostas da indústria de games em 2025.

Após o anúncio do adiamento das pré-encomendas, as ações da Nintendo negociadas nos Estados Unidos apresentaram uma queda de 3,6% no final da manhã de sexta-feira, 4.