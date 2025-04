Nintendo detalha novo Switch 2, que chega em 5 de junho com jogo inédito de Mario Kart

A japonesa Nintendo já tem uma data para a renovação da sua linha de consoles. A fabricante anunciou nesta quarta-feira, 2, que o Nintendo Switch 2 será lançado em 5 de junho, sete anos após a chegada do modelo original. A nova geração do console, que não teve seu preço revelado, será vendida em versão avulsa ou em pacote com o jogo Mario Kart World, exclusivo do novo sistema.

O lançamento vem para enfrentar o desafio de fim de ciclo, quando as vendas já não crescem pela falta de novidades. O Switch 2 é uma atualização direta do atual Switch, mantendo o formato híbrido — portátil e conectado à TV —, mas com mudanças significativas de design e desempenho. Entre as principais novidades estão uma tela maior com resolução 1080p, suporte a 120 quadros por segundo e tecnologia HDR, além de controles Joy-Con magnéticos e mais robustos. A base (dock) do console permitirá saída em 4K.

O modelo contará com 256 GB de armazenamento interno, oito vezes mais que o original, além de suporte exclusivo para cartões microSD express, padrão mais recente desse tipo de memória. Segundo a empresa, o console terá corpo em preto fosco, com detalhes em azul e vermelho nos Joy-Cons, mantendo o visual clássico, mas com acabamento mais discreto.

Hardware e funcionalidades inéditas

O Switch 2 virá com duas portas USB-C — uma na parte superior e outra na inferior —, além de um novo suporte traseiro mais firme para o modo de mesa. A porta superior também serve para acoplar a Nintendo Switch Camera, acessório que reproduz o rosto dos jogadores dentro dos jogos, com reações visíveis em bubbles de fala. O recurso será compatível com jogos como Mario Party Jamboree.

Uma das maiores apostas da empresa está no novo recurso GameChat, ativado por meio do botão "C", que aparece nos Joy-Cons. Ele permite conversar por voz com outros jogadores durante as partidas, com áudio captado pelo microfone embutido no console. Também será possível compartilhar a própria tela do jogo, mesmo jogando títulos diferentes. A funcionalidade estará liberada para todos os usuários até março de 2026, quando passará a exigir assinatura do serviço online da Nintendo.

O Joy-Con direito terá um botão “C” extra para comandos de áudio, como silenciar o microfone. A Nintendo também prometeu integração com controles parentais, mas não divulgou detalhes sobre o funcionamento.

Jogos e retrocompatibilidade

Na estreia, o principal título será Mario Kart World, que propõe um mundo aberto com regiões conectadas e modo de exploração livre. Além disso, a nova plataforma permitirá jogar títulos de outras desenvolvedoras, como Hades II, Elden Ring: Tarnished Edition, Street Fighter, EA Sports FC, Tony Hawk Pro Skater 3+4, Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, entre outros.

A Nintendo confirmou que os usuários poderão comprar atualizações pagas para seus jogos do Switch atual, incluindo títulos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Metroid Prime 4: Beyond, Kirby and the Forgotten Land e Mario Party Jamboree.

Outra novidade é o jogo Welcome Tour, vendido separadamente, que explicará o funcionamento do novo console — mas que, segundo a própria Nintendo, pode ser dispensado em favor de títulos mais relevantes, como o novo Mario Kart.

A biblioteca do Nintendo Online também será expandida: além dos jogos do Nintendo 64 e GameBoy, o serviço passará a incluir jogos do GameCube, como Luigi’s Mansion, Fire Emblem: Path of Radiance, Pokémon XD e Super Mario Strikers. Os títulos estarão disponíveis já no lançamento do Switch 2, junto de um controle retrô com o tradicional botão "C".

Entre os lançamentos futuros estão Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, um prelúdio de Tears of the Kingdom, previsto para o fim de 2025, e Kirby AirRiders, reimaginação do título original do GameCube. Donkey Kong Bananza, novo exclusivo, chega em 17 de julho de 2025.

Por fim, a Nintendo anunciou que The Duskbloods, novo jogo do estúdio FromSoftware, será exclusivo do Switch 2 e tem lançamento previsto para 2026.