Nestlé cortará 16 mil empregos para acelerar reestruturação e recuperação financeira, diz CEO

A Nestlé anunciou nesta quinta-feira, 16, um corte de 16 mil empregos como parte de uma estratégia liderada pelo novo CEO, Philipp Navratil, para reduzir custos e recuperar a confiança dos investidores. O corte representa aproximadamente 5,8% de seus 277 mil funcionários.

A companhia também revisou suas metas de economia, aumentando de 2,5 bilhões para 3 bilhões de francos suíços até 2027.

Apesar de a Nestlé fabricar a maior parte de seus produtos nos Estados Unidos, o aumento das tarifas de importação no país tem sido um desafio, especialmente em um cenário de incertezas econômicas e mudanças nos hábitos alimentares dos consumidores, que estão cada vez mais preocupados com a saúde.

O novo CEO, Navratil, afirmou que a Nestlé precisa se adaptar rapidamente às mudanças do mercado. A empresa, que já tinha problemas antes de sua gestão, viu suas ações subirem cerca de 8% após o anúncio de reestruturação,

A gigante de alimentos enfrenta uma série de desafios, incluindo uma queda de mais de 40% no valor de suas ações desde 2021 e dificuldades para reverter a estagnação nas vendas.

A saída do CEO anterior, Laurent Freixe, em setembro, e a substituição do presidente Paul Bulcke também marcaram um período turbulento na administração da empresa. Agora, Navratil está focado em acelerar a execução de um plano de reestruturação para melhorar a performance da companhia.

O corte de 12 mil empregos administrativos e mais quatro mil em áreas de produção e logística tem como objetivo aumentar a eficiência operacional, segundo a empresa. A Nestlé, que é dona de marcas como Nespresso, KitKat e Maggi, passa por uma série de dificuldades, incluindo tarifas altas sobre suas importações e o aumento nos custos de matérias-primas como cacau e café, além de um nível elevado de endividamento.

O crescimento nas vendas orgânicas no terceiro trimestre foi de 4,3%, superando as expectativas do mercado, que esperava uma alta de 3,7%. A alta foi impulsionada principalmente pelo aumento de preços nos segmentos de café e confeitaria. No entanto, a região da Grande China ainda apresentou um desempenho abaixo do esperado, afetando os resultados globais.

Navratil se comprometeu a dar prioridade ao crescimento por meio de eficiência e focar em áreas de alto desempenho. A empresa também está revisando seus negócios de águas e bebidas premium, além das divisões de vitaminas e suplementos, que apresentam um crescimento mais lento.

Apesar dos desafios, a Nestlé manteve suas previsões para 2025, com a expectativa de um aumento nas vendas orgânicas e uma margem de lucro operacional de 16% ou mais.