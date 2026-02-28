Natural que retirem isenção de incentivados, diz diretor da ARX

No ano passado, o governo discutiu sobre a retirada da isenção do Imposto de Renda (IR) para ativos isentos, como CRI e CRA. Neste ano, o tema volta a rondar o mercado, com a possibilidade de cobrança de IOF sobre esses ativos. Para Pierre Jadoul, diretor-executivo da ARX Investimentos, em algum momento, a retirada da isenção vai acontecer.

“Por mais que isso não tenha ocorrido no ano passado, o fato é que vamos ficar cada vez mais próximos da retirada da isenção. Em algum momento, isso vai acontecer, é natural”, disse. Segundo ele, a isenção ajudou a dinamizar o mercado, e a iniciativa se mostrou bem-sucedida. Com isso, começa-se a discutir a retirada desse tipo de benefício.

O fundo “ARX Elbrus Pro” foi o ganhador da categoria “Renda Fixa: Isento Inflação” do prêmio Melhores do Mercado 2026, da EXAME (empresa controlada pelo BTG Pactual). A casa também ganhou na categoria “Renda Fixa: Isento CDI” com o fundo “ARX Hedge Infra”.

O prêmio, para ambos, representa um reconhecimento de um trabalho ao longo dos últimos anos. “É muito simbólico esse prêmio, porque é uma indústria supercompetitiva, estamos falando de concorrentes do mercado que são supercompetentes, então demonstra a capacidade e a disciplina que tivemos ao longo dos últimos anos na gestão dos fundos de crédito”, afirma Jabdoul.

Incentivo a mais alocações

O movimento de ainda existir a isenção, por sua vez, acaba incentivando os alocadores a irem para esse tipo de instrumentos, enquanto estão isentos. Mas um ponto fundamental, destaca o Jabdoul, é que em nenhum momento discutiu-se mexer nos estoques existentes, somente em novas emissões.

“Isso é muito importante porque traz previsibilidade, traz confiança, que se você está alocando num produto isento hoje, o produto se mantém isento ao longo do tempo. As regras não mudam no meio do jogo”, ressalta.

Para Dias, além de conseguir travar a isenção por um prazo mais longo, há uma oportunidade em juros reais.

“Estamos com juros reais muito altos, pagando IPCA + 7,5%, historicamente bastante forte. Então é um momento interessante para começarmos a pensar em ter alocações em juros reais, ainda mais isentos. Por esses dois motivos, é uma boa oportunidade estarmos olhando para esse tipo de fundo.”