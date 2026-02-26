Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

ARX leva prêmio de melhor fundo de Renda Fixa indexado ao CDI no Melhores do Mercado 2026

O prêmio Melhores do Mercado de 2026 é o mais tradicional ranking de investimentos do país

Melhores do Mercado 2026: premiação ocorreu nesta quinta-feira, 26

Melhores do Mercado 2026: premiação ocorreu nesta quinta-feira, 26

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 17h16.

A ARX Hedge Infra ficou em primeiro lugar na categoria Renda Fixa Isento CDI da premiação Melhores do Mercado 2026, realizada pela EXAME. Os fundos de renda fixa indexados ao Certificado de Depósito Interbancário investem majoritariamente em títulos incentivados atrelados a inflação com hedge para o CDI, oferecendo rendimentos isentos de imposto de renda. "Embora seja
comum no mercado fazer hedge de juros reais para CDI, nosso diferencial foi ajustar essas posições diariamente, com análise individual de cada papel", afirma Lucas Dias, gestor de crédito privado da ARX Investimentos. "Essa disciplina foi essencial para o desempenho em 2025".

Os três melhores colocados na categoria Renda Fixa Isento CDI da premiação Melhores do Mercado 2026 foram:

1º ARX Hedge Infra
2º Inter Hedge Infra
3º Itaú CDI Dist Infra

O que é a premiação Melhores do Mercado da EXAME

O Prêmio Melhores do Mercado de 2026 é mais tradicional ranking de investimentos do país. Foi elaborado pelo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), partindo de uma metodologia definida pela EXAME, com a ajuda de especialistas em investimentos. Este ano, o prêmio reconhece a performance de fundos e o trabalho de gestoras em dez categorias:

- Renda Fixa Crédito Privado
- Renda Fixa Isento Inflação
- Renda Fixa Isento CDI
- Multimercado Macro
- Long Short
- Long Bias
- Long Only
- CRI
- Infra
- Tijolo

Acompanhe tudo sobre:Fundos de investimentoFinançasMelhores do Mercado 2026

Mais de Invest

ARX leva prêmio de melhor fundo de Renda Fixa indexado à Inflação no Melhores do Mercado 2026

AZ Quest leva prêmio de melhor fundo de Crédito Privado no Melhores do Mercado 2026

Na mira de Netflix e Paramount, Warner tem prejuízo de US$ 252 mi no 4º tri

Faltando dinheiro? Inadimplência é a maior em quase nove anos

Mais na Exame

Mercados

ARX leva prêmio de melhor fundo de Renda Fixa indexado à Inflação no Melhores do Mercado 2026

ESG

Fiji e Tuvalu vão sediar pré-COP31 sob acordo entre Austrália e Turquia; entenda

Brasil

Tarcísio diz que não abrirá mão da nova sede por causa de desapropriações

Future of Money

Apesar de medo extremo no mercado, investidores demonstram otimismo