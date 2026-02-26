ARX leva prêmio de melhor fundo de Renda Fixa indexado ao CDI no Melhores do Mercado 2026

A ARX Hedge Infra ficou em primeiro lugar na categoria Renda Fixa Isento CDI da premiação Melhores do Mercado 2026, realizada pela EXAME. Os fundos de renda fixa indexados ao Certificado de Depósito Interbancário investem majoritariamente em títulos incentivados atrelados a inflação com hedge para o CDI, oferecendo rendimentos isentos de imposto de renda. "Embora seja

comum no mercado fazer hedge de juros reais para CDI, nosso diferencial foi ajustar essas posições diariamente, com análise individual de cada papel", afirma Lucas Dias, gestor de crédito privado da ARX Investimentos. "Essa disciplina foi essencial para o desempenho em 2025".

Os três melhores colocados na categoria Renda Fixa Isento CDI da premiação Melhores do Mercado 2026 foram:

1º ARX Hedge Infra

2º Inter Hedge Infra

3º Itaú CDI Dist Infra

O que é a premiação Melhores do Mercado da EXAME

O Prêmio Melhores do Mercado de 2026 é mais tradicional ranking de investimentos do país. Foi elaborado pelo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), partindo de uma metodologia definida pela EXAME, com a ajuda de especialistas em investimentos. Este ano, o prêmio reconhece a performance de fundos e o trabalho de gestoras em dez categorias:

- Renda Fixa Crédito Privado

- Renda Fixa Isento Inflação

- Renda Fixa Isento CDI

- Multimercado Macro

- Long Short

- Long Bias

- Long Only

- CRI

- Infra

- Tijolo