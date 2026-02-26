ARX leva prêmio de melhor fundo de Renda Fixa indexado à Inflação no Melhores do Mercado 2026

O ARX Elbrus Pro ficou em primeiro lugar na categoria Renda Fixa Isento Inflação da premiação Melhores do Mercado 2026, realizada pela EXAME. Os fundos de renda fixa isento inflação concentram aplicações em debêntures incentivadas indexadas à inflação, proporcionando retorno real acima do IPCA também com isenção de imposto de renda. "Adotamos uma gestão cuidadosa da carteira ao longo dos diferentes prazos de juros, avaliando sempre o ganho real dos títulos — já considerando o benefício fiscal — em relação ao prazo médio dos investimentos", afirma Lucas Dias, gestor de crédito privado da ARX Investimentos. "Essa estratégia nos permitiu obter um desempenho

superior ao principal índice que acompanha os títulos públicos atrelados à inflação".

Os três melhores colocados na categoria Renda Fixa Isento Inflação da premiação Melhores do Mercado 2026 foram:

1º ARX Elbrus Pro

2º Legacy Compound IPCA Infra

3º BTG Inflação Infra

O que é a premiação Melhores do Mercado da EXAME

O Prêmio Melhores do Mercado de 2026 é mais tradicional ranking de investimentos do país. Foi elaborado pelo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), partindo de uma metodologia definida pela EXAME, com a ajuda de especialistas em investimentos. Este ano, o prêmio reconhece a performance de fundos e o trabalho de gestoras em dez categorias:

- Renda Fixa Crédito Privado

- Renda Fixa Isento Inflação

- Renda Fixa Isento CDI

- Multimercado Macro

- Long Short

- Long Bias

- Long Only

- CRI

- Infra

- Tijolo