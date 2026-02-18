Bolsas de NY sobem com dados fortes dos EUA; ADR da Vale reage após tombo

As principais bolsas de Nova York abriram em leve alta nesta quarta-feira, 18, sustentadas por uma sequência de indicadores que reforçaram a percepção de que a economia norte-americana segue resiliente, mesmo após o ciclo de cortes de juros promovido no fim de 2025.

O movimento ocorre enquanto investidores aguardam a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), às 16h, que pode trazer sinais mais claros sobre os próximos passos da política monetária.

Às 11h51 (horário de Brasília), o S&P 500 avançava 0,17%, acumulando o terceiro pregão consecutivo de alta, ainda que em ritmo moderado. O Dow Jones subia 0,19%, enquanto o Nasdaq anotava ganho de 0,29%.

O avanço das ações ocorre em paralelo à queda nos preços dos títulos públicos americanos. Os rendimentos dos Treasuries de dez anos caminhavam para o primeiro avanço consecutivo desde o início do mês, refletindo a leitura de que a atividade econômica permanece aquecida. No câmbio, o dólar se fortalecia frente à maioria das principais moedas, segundo dados da Bloomberg.

Dados reforçam economia aquecida

Os números sobre a economia do país ajudam a sustentar o apetite por risco. A produção industrial dos Estados Unidos registrou em janeiro o maior crescimento em quase um ano, impulsionada por aumentos expressivos na geração de energia e na manufatura. O dado sinaliza fôlego da atividade no início de 2026.

No campo dos investimentos, os pedidos de equipamentos comerciais superaram as expectativas em dezembro, sugerindo que as empresas encerraram 2025 com disposição para ampliar capacidade produtiva. Já o setor imobiliário também mostrou força, o início da construção de novas moradias atingiu o nível mais elevado em cinco meses.

Esse conjunto de indicadores reforça a leitura de que a pausa nos cortes de juros anunciada em janeiro pelo Fed encontra respaldo nos dados. Na última reunião, a autoridade monetária optou por manter as taxas inalteradas após três reduções consecutivas no final do ano passado.

IA, tecnologia e realocações no radar corporativo

No noticiário corporativo, a Meta informou que pretende instalar milhões de processadores da Nvidia nos próximos anos, aprofundando a parceria entre duas das principais companhias do setor de inteligência artificial.

Já a Berkshire Hathaway reduziu em mais de 75% sua participação na Amazon no quarto trimestre, ao mesmo tempo em que ampliou posição no New York Times.

A Tesla também divulgou que poderá seguir vendendo veículos elétricos na Califórnia após revisar pontos que haviam sido classificados pelo estado como comunicação inadequada sobre seu sistema de assistência ao motorista.

A Alphabet, por sua vez, anunciou novas iniciativas para expandir sua presença na Índia, incluindo rotas adicionais de fibra óptica conectando o país aos Estados Unidos e a outras regiões do Hemisfério Sul.

ADR da Vale

Na véspera, o primeiro pregão após o feriado do Dia do Presidente, na segunda, 16, foi marcado por variações discretas.

O Dow Jones avançou 0,07%, o S&P 500 subiu 0,10% e o Nasdaq teve alta de 0,14%, ainda sob o impacto das recentes preocupações com os retornos das empresas ligadas à inteligência artificial, que haviam pressionado fortemente os índices na semana anterior.

Entre os ativos brasileiros negociados em Wall Street, o ADR da Vale subia 0,75% às 11h53 (horário de Brasília). O movimento ocorre após um tombo próximo de 5% na sessão anterior, quando o mercado brasileiro permaneceu fechado por causa do Carnaval.

A B3 retoma os negócios apenas às 13h desta quarta-feira de Cinzas, o que concentra as atenções sobre o possível ajuste das ações da mineradora no pregão doméstico. Como os ADRs funcionam como um termômetro do desempenho da companhia no exterior, a queda expressiva registrada ontem em Nova York tende a repercutir nos papéis listados no Brasil.

O recuo coincidiu com o início do Ano Novo Lunar chinês, período em que parte relevante da economia da China entra em recesso até o começo de março. A demanda chinesa por minério de ferro tem sido um dos principais vetores de sustentação das ações da Vale em 2026, o que torna qualquer pausa ou incerteza em relação ao ritmo de atividade no país asiático um fator de sensibilidade para o papel.

Além disso, a mineradora vinha sendo beneficiada por um movimento de realocação global de recursos, com capital estrangeiro migrando dos Estados Unidos para mercados emergentes. Boa parte desse fluxo ocorre por meio de estratégias passivas que replicam o Ibovespa no exterior, favorecendo companhias de maior peso no índice — caso da Vale.

Nos últimos meses, as ações da empresa chegaram a se descolar do comportamento do minério de ferro, impulsionadas por esse fluxo. Ainda assim, mesmo após divulgar resultados do quarto trimestre de 2025 considerados positivos por analistas, os papéis sofreram correção. Até o momento, a Vale acumula alta de 24% no ano e de 82,4% em 12 meses, o que amplia a sensibilidade a movimentos de realização e ajustes técnicos, especialmente em uma semana mais curta no mercado brasileiro.