MRV (MRVE3) anuncia programa para recomprar até 6 milhões de ações

A MRV (MRVE3) anunciou a aprovação de um novo programa de recompra de ações ordinárias de até 6.082.426 ações, o que corresponde a 8,05% das ações em livre circulação no mercado (free float). O programa tem validade até 12 de dezembro de 2026.

Além da recompra direta, a MRV também poderá firmar operações com derivativos lastreados em ações da empresa, com limite de até 24.145.100 papéis. Esses instrumentos poderão ser usados para cancelamento, manutenção em tesouraria ou alienação futura, ampliando a flexibilidade da companhia na gestão de seu capital.

O tipo de derivativo utilizado será o swap, instrumento financeiro em que duas partes trocam fluxos de caixa. No caso da MRV, a empresa receberá a variação do preço de suas ações mais eventuais proventos (como dividendos ou JCP), e pagará em troca um valor baseado em percentual do CDI acrescido de taxa adicional.

A companhia informou que utilizará recursos próprios para as operações, especialmente da reserva de lucros, que somava R$ 556,9 milhões em 31 de março de 2025. O caixa da empresa na mesma data era de R$ 534 milhões.

Em comunicado divulgado na sexta-feira, 20, a empresa diz que o programa não compromete a capacidade da empresa de honrar suas dívidas ou pagar dividendos obrigatórios, e reflete a confiança da administração na estrutura financeira sólida e na liquidez atual da MRV.

Os papéis da companhia recuavam 1,54%, cotado a R$5,77, às 10h58 (horário de Brasília).