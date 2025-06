Ibovespa abre em queda de 0,49% de olho em petróleo e Oriente Médio; dólar sobe 0,09%

O Ibovespa abriu em queda nesta segunda-feira, 23, refletindo o aumento das tensões no Oriente Médio e a leitura mais dura para a economia brasileira após a divulgação do Boletim Focus. Por volta das 10h50, o índice caía 0,49%, aos 136.449 pontos, acompanhando a cautela dos mercados globais.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,49%, a 136.449,71 pontos

Dólar hoje: R$ 5,51, alta de 0,09%

No radar hoje

Os investidores monitoram os desdobramentos dos ataques dos Estados Unidos a instalações nucleares no Irã, que aumentaram os temores de uma escalada no conflito regional. O risco de que Teerã bloqueie o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo consumido no mundo, mantém os preços da commodity pressionados e os mercados em alerta.

No cenário doméstico, o Boletim Focus trouxe revisões que reforçam o ambiente de juros elevados por mais tempo. A projeção para o IPCA de 2025 caiu pela quarta semana seguida, passando de 5,25% para 5,24%. Apesar disso, a expectativa segue acima do teto da meta de inflação. Ao mesmo tempo, o mercado elevou a projeção da Selic para 15% no fim de 2025, indicando que o ciclo de aperto monetário deve se prolongar.

O IPC-S, divulgado pela FGV nesta manhã, também reforçou o sinal de desaceleração da inflação de curto prazo. O índice subiu 0,19% na terceira quadrissemana de junho, após alta de 0,25% na leitura anterior. No acumulado em 12 meses, a inflação medida pelo IPC-S está em 4,26%, com destaque para a deflação do grupo alimentação, que passou de alta de 0,04% para queda de 0,19%.

No exterior, as bolsas europeias operam em queda, refletindo a aversão ao risco diante da crise geopolítica. O CAC 40, em Paris, liderava as perdas com recuo de 0,89%, seguido pelo DAX, em Frankfurt, que caía 0,45%. O índice Stoxx 600 recuava 0,40% e o FTSE 100, em Londres, tinha queda mais moderada de 0,16%.

Nos Estados Unidos, os futuros operam próximos da estabilidade, com viés levemente positivo, enquanto investidores aguardam os PMIs e monitoram os desdobramentos do conflito no Oriente Médio.

O dólar também reflete o ambiente de cautela. Por volta das 10h50, a moeda americana subia 0,09%, negociada a R$ 5,51.

Na Ásia, as bolsas fecharam majoritariamente em baixa. No Japão, o índice Nikkei recuou 0,13%, enquanto o Kospi, na Coreia do Sul, caiu 0,24%. Na China, o CSI 300 fechou em alta de 0,29%, e Hong Kong destoou com ganho de 0,67%, puxado por ações de tecnologia.