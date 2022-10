Morgan Stanley (MSBR34) registra queda de 30% no lucro líquido no 3T22

O Morgan Stanley (MSBR34) divulgou nesta sexta-feira, 14, o balanço do terceiro trimestre de 2022.

O banco registrou uma queda de 12% nas receitas líquidas, que passaram de US$ 14,75 bilhões no terceiro trimestre de 2021 para US$ 12,98 bilhões no terceiro trimestre de 2022. Entre as causas da queda da receita trimestral do Morgan Stanely está a redução dos negócios do setor de bancos de investimento e contração na receita de gestão de investimentos. Os analistas previam uma receita de US$ 13,2 bilhões.

O lucro líquido do Morgan Stanley no terceiro trimestre também caiu, se contraindo de 28,91%, passando de US$ 3,70 bilhões para US$ 2,63 bilhões na comparação anual. Os analistas previam lucro líquido trimestral de US$ 2,7 bilhões.

As quedas refletem, em parte, os números muitos positivos do terceiro trimestre de 2021, quando bancos como o Morgan Stanley se beneficiaram de atividades recordes de negociação. No entanto, fusões e aquisições e novas listagens no mercado de ações desaceleraram em 2022, muito mais do que os executivos dos bancos esperavam.

A receita do banco de investimento caiu 55% na comparação anual, chegando em US$ 1,28 bilhão no terceiro trimestre 2022 contra US$ 2,84 bilhões do mesmo período do ano passado. ,A receita de gestão de investimentos caiu 20%, para US$ 1,17 bilhão. Ambos os números vieram abaixo das estimativas do mercado.

As operações de banco de investimento, negociação e gestão de investimentos do Morgan Stanley foram impactadas pelas turbulências enfrentadas pelos mercados no último trimestre. Os bancos de Wall Street estão enfrentando o desaparecimento das Ofertas Públicas Inciais (IPOs) e das emissões de dívida e ações este ano, uma forte reversão do boom de negócios que impulsionou os resultados no ano passado. A desaceleração foi desencadeada por amplas quedas nos ativos financeiros, preocupações com a recessão e a guerra na Ucrânia.

O Morgan Stanley também decidiu colocar de lado provisões para dívidas duvidosas por US$ 35 milhões. O Morgan Stanley é o principal banco que ajuda a financiar a aquisição de US$ 44 bilhões do Twitter (TWTR34) por Elon Musk, um acordo que pode gerar perdas de centenas de milhões de dólares ou mais para os credores.

CEO do Morgan Stanley diz que desempenho foi "resiliente"

Segundo o CEO do Morgan Stanley, James Gorman, “O desempenho da empresa foi resiliente e equilibrado em um ambiente incerto e difícil, proporcionando um retorno de 15% sobre o patrimônio comum tangível".

"Enquanto o Investment Banking e o Investment Management foram impactados pelo ambiente de mercado, Fixed Income e Equity navegaram bem em mercados desafiadores. Continuamos a manter nossa forte posição de capital enquanto recompramos US$ 2,6 bilhões em ações e distribuímos um dividendo saudável", escreveu Stanley na divulgação dos resultados.

As ações do Morgan Stanley estão caindo forte nesta sexta-feira em Wall Street, operando em -3,47%, e já acumulam uma queda superior a 20% desde o começo do ano. Todavia, continuam se mantendo melhores do que a queda de 25% do KBW Bank Index.