Sete dicas que ninguém te conta para causar uma ótima primeira impressão na hora de mandar currículo

O avanço das plataformas de recrutamento e a popularização das ferramentas de Inteligência Artificial mudaram a dinâmica do mercado de trabalho. No entanto, o e-mail corporativo resiste como o canal oficial de comunicação em muitas empresas.

Nesse cenário, a candidatura por e-mail carrega a primeira impressão digital do candidato. Detalhes que antes pareciam irrelevantes, como o assunto da mensagem, o formato do arquivo e até o horário do envio, funcionam como um filtro eliminatório para os recrutadores antes mesmo de o currículo ser aberto.

Enviar um e-mail sem texto, contendo apenas o arquivo anexo, transmite uma imagem de desinteresse ou falta de profissionalismo. Por outro lado, textos excessivamente longos costumam ser ignorados devido à rotina dinâmica dos recrutadores.

É essencial um texto curto, direto e estruturado em blocos estratégicos de informação. Confira abaixo, sete dicas de como estruturar a candidatura por e-mail:

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1. Defina um assunto claro

Use o padrão "Nome da vaga – seu nome completo" ou inclua o código do processo seletivo para evitar que o e-mail seja descartado sem ser lido.

2. Traga um e-mail objetivo

Escreva uma apresentação breve com uma saudação formal para os recrutadores. Em seguida, contextualize a vaga pretendida e a fonte do anúncio.

3. Envie arquivos no formato certo

Evite formatos que possam perder a configuração ao ser enviados, opte por arquivos em PDF. Nomeie o documento de forma profissional (ex: Curriculo_Nome_Sobrenome.pdf).

4. Crie uma assinatura

Configure um bloco automático ao final do texto contendo nome completo, área de atuação, telefone com DDD e o link para o perfil do LinkedIn.

5. Traga links e portfólio

Ao apresentar links de portfólios, opte por hiperlinks ou URLs encurtadas para facilitar o acesso do recrutador. Em caso de links para arquivos em nuvem, garanta que os acessos para a pasta estejam liberados para todos.

6. Poste em horário comercial

Priorize dias úteis, idealmente no início da manhã (8h às 10h) ou logo após o almoço (13h30 às 15h), para maior visibilidade.

7. Faça uma revisão

Revise o documento completo para que tenha erros gramaticais no texto e confirme se o arquivo do currículo foi anexado.

Preparação começa antes do envio

Antes mesmo de encaminhar o currículo, entender a lógica de um processo seletivo pode ajudar o candidato a evitar erros básicos e se posicionar melhor. É nesse ponto que iniciativas como o curso gratuito de Processo Seletivo do Na Prática, podem servir como apoio para quem busca mais clareza sobre as etapas de recrutamento.

A formação aborda desde a construção do currículo e do LinkedIn até entrevistas, dinâmicas, testes e uso de Inteligência Artificial na candidatura. O objetivo é ajudar o candidato a organizar suas informações profissionais e comunicar suas experiências de forma mais estratégica.

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