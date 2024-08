Mercados voltam à 'normalidade' após dia de pânico

Depois de um dia de pânico nos mercados mundiais, a terça-feira começou mais tranquila nas bolsas europeias.

O índice Stoxx 600 estava 0,45% mais alto às 5h52, horário de Brasília, com todas as principais bolsas da região e setores operando no positivo. As ações do ramo de viagens e lazer lideraram os ganhos e chegaram a ficar 1,67% mais altas, enquanto bancos e ações de tecnologia também recuperaram algumas das perdas de segunda-feira.

Eles estavam entre os setores mais atingidos pela forte liquidação do mercado na segunda-feira, que viu o Stoxx 600 despencar 3,5%.

O FTSE de Londres registrava uma ligeira alta de 0,2%. Já o DAX de Frankfurt, operava ganhava 0,4%. E o CAC, na França, operava na estabilidade.

Já no pré-mercado dos EUA, os principais índices registravam altas após a derrocada da segunda-feira. O S&P 500 tinha alta de 0,8%, o Dow Jones ganhava 0,6% e o Nasdaq tinha +1%.

Na Ásia, depois de quedas superiores a 12%, os mercados voltaram à normalidade. O índice Nikkei disparou 10,2%. Já a China teve movimento mais discreto, com alta de 0,2% em Xangai e queda de 0,3% em Hong Kong