Wall Street tem dia de liquidação e bolsas caem até 3,4% nos EUA

As bolsas americanas não escaparam do turbilhão que chacoalhou os mercados nesta segunda-feira, 5. O índice Dow Jones teve sua pior queda em dois anos: baixa de 2,60%, aos 38.703 pontos. Já o S&P 500 caiu 3%, para 5.186 pontos. A pior baixa, no entanto, foi do índice de tecnologia Nasdaq: recuo de 3,4%, aos 16.200 pontos.

A liquidação de hoje nos mercados foi uma continuação do movimento da última sexta-feira, 2, quando os mercados engoliram mal os dados do payroll. O relatório de empregos não-agrícolas dos Estados Unidos mostrou dados abaixo do esperado pelo mercado, e se tornou combustível para a grande preocupação do momento: que a maior economia do mundo possa estar entrando em uma recessão.

A bolsa do Japão, que ainda não tinha reagido aos dados na semana passada, hoje confirmou a tendência vendedora e amargou queda de 12,4% – maior tombo desde 1987 – reagindo também a um dos maiores desmontes de operações de carry trade da história recente.

Os EUA seguiu o tom negativo da Ásia e da Europa, com suas bolsas operando no negativo durante todo o dia. Por lá, houve continuidade no movimento vendedor nas ações de tecnologia e inteligência artificial – que até pouco tempo eram as queridinhas do mercado. A Nvidia, grande nome da IA no mercado, amargou queda de 6,36% hoje.

Outra grande baixa veio da Apple: as ações da companhia caíram 4,82% hoje depois que o megainvestidor Warren Buffett reduziu a participação da Berkshire Hathaway na empresa em quase 40% durante o segundo trimestre de 2024. A decisão criou uma onda de especulações entre investidores e analistas do mercado financeiro que alimentou a queda do setor.

Os investidores saíram da bolsa para a renda fixa. Os investidores correram para comprar títulos do Tesouro americano, o que fez o rendimento das treasuries cair – vale lembrar que o rendimento e o preço dos títulos é inversamente proporcional. A Treasury de 10 anos fechou em 3,76% nesta segunda-feira, seu nível mais baixo desde junho de 2023.