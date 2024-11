Mercados na Ásia operam em queda após balanço da Nvidia

Os principais índices asiáticos operaram em ligeira queda nesta quinta-feira, 21, refletindo um clima mais inseguro em Wall Street depois da previsão de receita Nvidia não animar muito os investidores, segundo a Bloomberg.

O Nikkei 225 caiu 0,85% e Hong Kong também perdeu 0,53%. Já Xangai fechou na estabilidade.

O índice futuro para o Nasdaq 100 caía 0,4% nesta quinta depois que a Nvidia atingiu as expectativas de receita e lucro do terceiro trimestre, mas não com relação às maiores estimativas para receita futura.

A resposta morna do mercado aos lucros da Nvidia pode repercutir nos mercados globais, dado o tamanho da maior empresa do mundo em valor de mercado e seu papel no boom da inteligência artificial.

Enquanto isso, os investidores na Ásia vão avaliar o efeito de uma acusação dos EUA contra Gautam Adani, uma das pessoas mais ricas da Índia, e outros executivos sobre o suposto pagamento de mais de US$ 250 milhões em subornos em um projeto de energia.

Outros dados importantes da região para esta quinta são o balanço das exportações da Coreia do Sul, o saldo da conta corrente para a Indonésia e a inflação em Hong Kong. A Turquia também emitirá uma decisão sobre a taxa de juros.

No Japão, o maior líder sindical do país pressionou o governo do premiê Shigeru Ishiba para acelerar o processo de reajuste de salários.

Expectativa com Trump

Com Donald Trump nomeando seus secretários, o mercado começa a desenhar o que virá do novo governo do republicano. E claro que isso tem consequências no mercado. O bitcoin subia 3,86% nesta quinta, cotado a US$ 96.803. Trump prometeu investir pesado na indústria de ativos digitais.

O ouro subia 0,77% na quinta-feira após registrar seu terceiro avanço diário na sessão anterior. O petróleo cru tinha valorização de 1%, cotado a US$ 69,45.

Já a presidente do Federal Reserve Bank de Boston, Susan Collins, disse que mais cortes nas taxas de juros são necessários, mas os formuladores de políticas devem proceder com cuidado nesse movimento. Os preços do mercado de swaps indicaram uma chance menor que 50% de o Fed cortar as taxas novamente em dezembro.

Os traders também estão monitorando as escolhas do governo do presidente, especialmente os cotados para o cargo de secretário do Tesouro. O ex-membro do conselho de governadores do Fed, Kevin Warsh, e Marc Rowan da Apollo Global Management, são nomes fortes, de acordo com a Bloomberg.