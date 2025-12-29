Mercado de trabalho no Brasil e Focus: o que move os mercados

Na última semana cheia de negociações de 2025, os mercados iniciam esta segunda-feira, 29, em clima de balanço e expectativa. Com poucos pregões restantes antes do encerramento do ano e um calendário mais enxuto por causa dos feriados, investidores acompanham uma bateria concentrada de indicadores econômicos que devem ajudar a calibrar as apostas para o início de 2026.

No Brasil, a B3 não terá negociações nesta quarta, 31 de dezembro, e quinta, 1º de janeiro, enquanto as bolsas de Nova York fecham no feriado de Ano-Novo.

O ano de 2025 caminha, contudo, para o fim com ganhos expressivos nos principais ativos financeiros. Até o pregão da última sexta-feira, 26, o Ibovespa acumula alta de 33,76%. No câmbio, o dólar, que abriu o ano cotado a R$ 6,16, encerrou o último pregão da semana em R$ 5,54, o que representa uma desvalorização de 10,04% da moeda americana frente ao real no período.

Nos Estados Unidos, os principais índices também caminham para fechar o ano no positivo. O Dow Jones subiu quase 15% até o último pregão, o Nasdaq avançou 22,4%, enquanto o S&P 500 registra alta parcial de 18,1%.

O que acompanhar

No radar desta segunda-feira, os dados domésticos ganham protagonismo, com foco no quadro fiscal, nos preços e nas expectativas do mercado.

O Tesouro Nacional divulga o resultado primário do Governo Central de novembro. Logo cedo, às 8h, Fundação Getulio Vargas (FGV) apresenta o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), indicador importante para contratos, além da Sondagem da Indústria.

Ainda pela manhã, o Banco Central publica o Relatório Focus, que reúne as projeções para inflação, juros, câmbio e crescimento.

No último boletim, divulgado em 22 de dezembro, os analistas reduziram as expectativas para a inflação. A projeção do IPCA para 2025 recuou de 4,36% para 4,33%, enquanto a de 2026 caiu de 4,10% para 4,06%.

Para 2027, a estimativa permaneceu estável em 3,80%. Já no campo da atividade, a expectativa de crescimento do PIB em 2025 foi levemente elevada, de 2,25% para 2,26%, com projeção de 1,80% em 2026.

O mercado de trabalho também entra no foco dos investidores. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho divulga nesta segunda os dados do Caged de novembro, indicador acompanhado de perto para avaliar os efeitos do aperto monetário sobre a economia.

Em outubro, o país gerou 85.147 vagas formais, resultado abaixo das expectativas e considerado o pior desempenho para o mês desde o início da série histórica do Novo Caged, em 2020.