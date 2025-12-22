Invest

Marcopolo sobe 4% com aumento de capital e bonificação em ações

Mercado reage à aprovação de emissão de 113,7 milhões de papéis e bônus aos investidores

Marcopolo: companhia vai emitir 113,7 milhões de novas ações (Marcopolo/Divulgação)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 14h32.

As ações da Marcopolo (POMO4) sobem nesta segunda-feira, 22, impulsionadas pela aprovação de um aumento de capital de R$ 705,75 milhões com bonificação em ações.

Nesta tarde, por volta das 14h40, os papéis avançavam 4,27%, negociados a R$ 6,35 – figurando como a maior alta do dia.

A fabricante de carrocerias ‌de ônibus vai emitir 113,7 milhões de novas ações, sendo 40,9 milhões ordinárias (ON) e 72,7 milhões preferenciais (PN).

A bonificação será concedida na proporção de uma nova ação para cada 10 já detidas pelos investidores, com custo unitário de R$ 6,21 por ação atribuída, segundo a empresa.

No acumulado, os papéis registram queda de 2,16% em dezembro, mas alta de 1,44% no ano.

