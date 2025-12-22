Invest

Ibovespa fecha em leve queda, mas mantém os 158 mil pontos

Mercado acompanha ruído eleitoral no Brasil e corte de juros nos Estados Unidos

Ibovespa: investidores repercutem Boletim Focus (Germano Lüders/Exame)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 18h58.

Em semana mais curta por conta do feriado de Natal, o Ibovespa fechou a sessão desta segunda-feira, 22, em leve queda de 0,21% aos 158.142 pontos. O dólar, por outro lado, disparou 0,99% cotado a R$ 5,583.

A forte alta da Vale (VALE3), que subiu 2,92%, ou das petrolíferas, que subiram por conta da disparada do preço do petróleo, não conseguiram impulsionar o índice, que operou próximo à estabilidade neste pregão.

Alison Correia, analista de investimentos e cofundador da Dom Investimentos, explica que o ruído político ainda pesa na bolsa desde que Flávio Bolsonaro afirmou que poderia se candidatar à presidência em 2026.

“O grande desafio agora passa a ser o fator eleitoral. É fundamental que o mercado tenha mais clareza sobre quem serão os candidatos e quem, de fato, tem chances reais de comandar o país nos próximos quatro anos”, pontua.

Somado a isso, a possibilidade de não haver cortes de juros nos Estados Unidos (EUA) também elevou a instabilidade, algo pouco comum para esse período do ano, que tende a ser um mês mais calmo nos mercados.

Já no Brasil, Correira diz que há espaço para corte de juros em janeiro. “O Banco Central (BC) pode, inclusive, surpreender e iniciar esse movimento com um corte de pelo menos 0,25 ponto percentual”, diz.

Segundo ele, o Boletim Focus divulgado hoje reforça esse cenário, ao apontar novamente uma inflação mais baixa. Analistas consultados pelo BC reduziram as expectativas do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2025 e 2026 e mantiveram de 2027 e 2028. Neste ano, o indicador caiu de 4,36% para 4,33%.

