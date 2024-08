Balanço da Nvidia começa a repercutir nas principais bolsas

Com a divulgação do tão aguardado balanço da Nvidia, o mercado acionário pelo mundo começa a emitir algumas reações. Com os lucros vindo abaixo do esperado pelos analistas, os índices futuros nos EUA operavam sem uma direção, com S&P 500 na estabilidade, Dow Jones a +0,4% e Nasdaq -0,1%. A própria Nvidia no pré-mercado despencava 4,7%.

No fechamento do mercado na quarta-feira, o S&P 500 caiu 0,6%. Dow Jones perdeu 0,4% e o Nasdaq caiu 1,1%.

Na Ásia, a perspectiva para o setor de tecnologia com os números da Nvidia (principal fornecedora global para os chips avançados de IA) foi prejudicada. O Índice Kospi da Coreia do Sul caiu mais de 1%, com as fabricantes de chips Samsung perdendo 3%. O balanço da Nvidia ameaça esfriar o frenesi em torno da IA, segundo alguns analistas.

Ainda pela Ásia, a Bolsa de Xangai operava em queda de 0,5%, Nikkei estava na estabilidade e Hong Kong ganhava 0,5%. O mercado local ficará de olho especialmente nas ações chinesas depois que o índice de referência CSI 300 caiu para seu menor nível desde fevereiro na quarta-feira. O UBS Group AG rebaixou sua previsão para o crescimento do país para este ano e o próximo, citando uma queda mais profunda do que o esperado no mercado imobiliário.

Por outro lado, a gigante de veículos elétricos BYD registrou um salto de 33% no lucro, enquanto a Li Auto não atingiu as previsões.

Na Europa, os principais índices operava no azul no início desta quinta-feira: Londres com +0,1%, Paris +0,3% e Frankfurt +0,2%.