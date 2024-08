Nvidia supera consenso e tem lucro de US$ 16,6 bilhões no 2º trimestre

A Nvidia reportou na tarde desta quarta-feira, 28, seu balanço do segundo trimestre – o mais aguardado da temporada de resultados nos Estados Unidos.

A desenvolvedora de chips apresentou um lucro de US$ 16,6 bilhões no trimestre. O montante equivale a US$ 0,68 por ação – acima das expectativas, que esperavam US$ 0,64 por papel segundo consenso de analistas consultados pela LSEG.

O faturamento da empresa foi de R$ 30,04 bilhões, acima dos US$ 28,7 bilhões esperados pelo mercado. O valor representa um crescimento de 122% em base anual.

A empresa também aprovou US$ 50 bilhões em recompra de ações.

Para além dos resultados, investidores esperavam a divulgação do guidance de receita para o próximo balanço. A Nvidia estimou que sua receita para o terceiro trimestre deve ficar em US$ 32,5 bilhões, acima da média da LSEG que esperava um guidance de US$ 31,77 bilhões.

Às 17h30 (de Brasília), os papéis da Nvidia caem 3,67% no after market. Somente em agosto, as ações da companhia acumularam alta de 12,56%, e desde o início do ano os papéis subiram 160%.