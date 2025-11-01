Lucro da Berkshire Hathaway, de Buffet, sobe 34% e caixa bate recorde

A Berkshire Hathaway, conglomerado liderado por Warren Buffett, registrou um aumento de 34% no lucro operacional no terceiro trimestre deste ano, segundo balanço divulgado neste sábado, 1º. Este é o último relatório financeiro antes da saída de Warren Buffett, o Oráculo de Omaha, do comando da empresa.

O lucro operacional subiu de US$ 10,09 bilhões para US$ 13,49 bilhões, ou cerca de US$ 9.376 por ação Classe A, na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Buffett sempre afirmou que o lucro operacional é a melhor medida de desempenho da empresa.

As normas contábeis americanas exigem que a Berkshire inclua ganhos e perdas não realizados de seu gigantesco portfólio de investimentos ao divulgar o lucro líquido, o que significa que flutuações de curto prazo no mercado de ações podem causar grandes oscilações no lucro trimestral.

O lucro líquido, incluindo ganhos e perdas dos investimentos em ações ordinárias da Berkshire, incluindo a Apple, cresceu 17% no período, para US$ 30,8 bilhões, ou US$ 21.413 por ação Classe A, contra US$ 26,25 bilhões no ano anterior.

O resultado foi impulsionado pela recuperação de seus negócios no setor de seguros, que manteve seus prêmios com um período de furações mais amenos nos Estados Unidos.

Os dados mostram ainda que os resultados da Berkshire também foram beneficiados pela recuperação de sua seguradora de automóveis, a Geico.

Caixa recorde

O conglomerado de Buffett encerrou o terceiro trimestre com um recorde de US$ 381,7 bilhões em caixa e equivalentes, sem recomprar nenhuma de suas próprias ações. Esse é o quinto trimestre consecutivo que a empresa opta por não recomprar nenhuma ação. A companhia foi vendedora líquida de ações pelo 12º trimestre consecutivo.

Buffett deve deixar o cargo de CEO no fim do ano, passando o comando para Greg Abel, mas continuará como presidente do conselho.