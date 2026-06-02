OpenAI expande Codex e mira analistas, banqueiros e times de marketing

A OpenAI anunciou nesta terça-feira, 2, uma expansão do Codex, sua ferramenta de programação por inteligência artificial (IA).

A plataforma, que já ultrapassa 5 milhões de usuários semanais, agora terá plugins adaptados por função profissional, anotações para refinamento de resultados e uma prévia da capacidade de criar sites e aplicativos interativos compartilháveis por URL em equipes.

O movimento reforça uma tendência que a própria empresa já havia identificado de que não-desenvolvedores (incluindo analistas, profissionais de marketing, operadores, designers, pesquisadores, investidores e banqueiros) representam cerca de 20% dos usuários do Codex e crescem mais de três vezes mais rápido do que os desenvolvedores, segundo a OpenAI.

A OpenAI anunciou que agora o Codex terá seis novos plugins desenvolvidos para funções específicas do mercado corporativo.

Cada um reúne aplicativos, instruções e fluxos de trabalho relevantes para um perfil profissional — sem exigir conhecimento de programação. Juntos, os plugins conectam 62 aplicativos populares e oferecem 110 habilidades.

Uso corporativo já começa a dar o tom

A OpenAI cita exemplos de uso interno e de clientes para ilustrar a direção da ferramenta.

Segundo a dona do ChatGPT, na própria companhia, times não-técnicos usam o Codex para construir aplicativos internos, preparar materiais executivos e transformar briefings criativos em entregas alinhadas a diretrizes de marca.

Na Zapier, a OpenAI afirmou que equipes conectam o Codex a ferramentas como Slack, Google Docs e Coda para produzir postmortems, planos de resposta a incidentes e tickets de funcionalidades.

Na Nvidia, pesquisadores usam a ferramenta para acelerar fluxos de experimentação, desde a identificação de ideias de pesquisa até a escrita de scripts para infraestrutura de aprendizado de máquina, segundo a OpenAi.

A expansão do Codex para além do desenvolvimento de software é parte de uma estratégia mais ampla da OpenAI de posicionar suas ferramentas como infraestrutura de trabalho para funções corporativas — não apenas para engenheiros.

Os 6 novos plugins