Berkshire reduz participação na Apple e acumula US$ 344 bi em caixa

A Berkshire Hathaway, conglomerado liderado por Warren Buffett, reduziu sua participação na Apple durante o segundo trimestre e incluiu a UnitedHealth Group em seu portfólio, segundo documento regulatório divulgado nesta quinta-feira, 15, de acordo com informações do Wall Street Journal.

A venda de 20 milhões de ações da Apple marca a primeira redução desde o ano passado. A fabricante do iPhone continua sendo o maior investimento individual da Berkshire, e Buffett elogiou o CEO Tim Cook durante a reunião anual de acionistas em maio.

Segundo dados da FactSet, as ações da Apple são negociadas atualmente a cerca de 30 vezes o lucro projetado para os próximos 12 meses e acumulam queda de 7% em 2025.

A UnitedHealth, antes considerada uma referência no setor de saúde, vem enfrentando uma série de dificuldades — desde cortes no financiamento do Medicare até o assassinato de um alto executivo e controvérsias sobre suas práticas comerciais.

Em maio, o presidente do conselho, Stephen Hemsley, reassumiu o cargo de CEO para tentar conduzir uma reviravolta. As ações da empresa perderam mais da metade de seu valor no último ano. “Sim, as manchetes são preocupantes, mas pode haver dias melhores à frente”, disse ao WSJ Darren Pollock, gestor da Cheviot Value Management, que detém ações da Berkshire.

Participação em outras empresas

O documento também revelou que a Berkshire aumentou participações em Allegion, Lamar Advertising, Nucor, D.R. Horton e nas ações classe A da Lennar.

O conglomerado reduziu sua fatia no Bank of America e vendeu todas as ações remanescentes da T-Mobile.

No caso da Kraft Heinz, a Berkshire manteve sua participação, mas registrou uma baixa contábil de US$ 3,8 bilhões, após impostos, no segundo trimestre. O ajuste ocorreu depois que representantes da Berkshire deixaram o conselho da companhia e em meio a informações de que a Kraft Heinz estuda um spin-off.

Outros movimentos incluíram aumentos modestos em Chevron, Domino’s Pizza, Pool e Constellation Brands, dona das cervejas Modelo e Corona.

No total, a Berkshire foi vendedora líquida de ações no trimestre, com US$ 6,92 bilhões em vendas e US$ 3,9 bilhões em compras, segundo seu balanço financeiro.

A companhia também aumentou sua reserva de liquidez, que chegou a US$ 344 bilhões em caixa ao fim de junho, e manteve a postura de não recomprar ações próprias, mesmo com o rali recente de Wall Street.

As ações classe B da Berkshire acumulam alta de 5,7% no ano, abaixo do avanço de 10% do S&P 500.

As informações constam no formulário 13F, documento que investidores institucionais com pelo menos US$ 100 milhões em ações nos EUA devem apresentar à SEC (a comissão de valores mobiliários americana) ao fim de cada trimestre. O prazo para envio é de 45 dias, o que faz com que os dados reflitam posições passadas.

Buffett deve deixar o cargo de CEO no fim do ano, passando o comando para Greg Abel, mas continuará como presidente do conselho.