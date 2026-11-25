As vendas online de medicamentos da RD Saúde, dona das redes Raia e Drogasil, cresceram 15,2% na Black November de 2025 em relação às quatro semanas anteriores à campanha. Nas lojas físicas, a alta foi de 1,9%. Somados todos os canais, as vendas da categoria avançaram 6%, segundo levantamento da Impulso, empresa de mídia no varejo do grupo RD Saúde.

O estudo compara o período de 3 a 30 de novembro com o intervalo de 6 de outubro a 2 de novembro de 2025. A alta de 15,2% mede o valor das vendas online de medicamentos. Em outro recorte, que inclui todas as categorias e canais, as vendas totais da RD Saúde cresceram 25,5% em novembro de 2025 ante o mesmo mês de 2024.

A entrega em domicílio foi uma das modalidades que mais cresceram no período promocional. As vendas de medicamentos com entrega pelo aplicativo subiram 16,6%, ante 12,1% no delivery pelo site. Entre os medicamentos isentos de prescrição, conhecidos pela sigla OTC, as vendas avançaram 12,8% no digital e 3,2% no presencial. No delivery pelo aplicativo, a alta dessa categoria foi de 15,3%.

Em entrevista exclusiva à EXAME, Fabiana Manfredi, CEO da Impulso, atribui o desempenho à combinação entre as promoções de novembro e a busca por conveniência. “Para quem precisa repor um produto ou manter uma rotina de tratamento, conseguir fazer o pedido sem sair de casa pode representar uma diferença concreta no dia a dia. Preço e prazo também entram nessa decisão, naturalmente”, afirma.

A compra online também leva clientes à farmácia

Na comparação com a Black Friday de 2024, a participação dos consumidores multicanais subiu 5,5 pontos percentuais. A Impulso não informou qual foi a fatia final desse grupo nem detalhou se a classificação exige compras em mais de um canal ou se também inclui quem pesquisa em um ambiente e conclui a compra em outro.

Um exemplo de como os canais se cruzam está no Clique e Retire. Segundo Fabiana Manfredi, cerca de 20% dos consumidores que vão à farmácia buscar um pedido fazem uma compra adicional na loja. Entre os clientes considerados mais fiéis pela RD Saúde, aproximadamente 30% das vendas já ocorrem no ambiente digital.

“A loja física não perdeu importância com o crescimento do digital. Ela ganhou novas funções. Continua sendo um lugar onde o consumidor compra, mas também pode ser um ponto de retirada, de apoio à entrega e de contato com outras categorias”, diz a executiva.

O que a RD Saúde observou sobre preço e promoções

O indicador de foco em preço da Impulso subiu 2,1 pontos percentuais ante a Black Friday de 2024. Segundo Manfredi, o levantamento também apontou maior procura por medicamentos de tíquete mais alto e sinais de formação de estoque nesse grupo. Entre as subcategorias que se destacaram estavam medicamentos para obesidade, terapias hormonais e produtos para condições cardiovasculares.

“O consumidor pode comparar ofertas, avaliar a economia de uma compra maior ou aproveitar uma condição promocional sem abrir mão da marca ou do produto que já utiliza”, afirma Fabiana Manfredi. A Impulso não detalhou como calcula o indicador de foco em preço.

Para a Black Friday de 2026, a executiva reforçou que a grande aposta está no planejamento de mídia. Das 15 campanhas que mais ganharam participação de mercado em novembro de 2025, 93% foram organizadas em etapas, com peças e mensagens diferentes ao longo do mês. Em 73%, as marcas usaram comunicação direta com o público por meio de canais de relacionamento com clientes ou veicularam anúncios fora dos próprios canais da rede.

“Uma das principais lições de 2025 é que a Black Friday não começa na semana da data. As campanhas que tiveram os melhores resultados foram aquelas que construíram uma comunicação ao longo do mês, com diferentes mensagens e momentos de contato com a audiência”, diz Fabiana.