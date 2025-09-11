Invest

Julgamento de Bolsonaro, CPI dos EUA e decisão do BCE: o que move os mercados

Nos Estados Unidos, os investidores aguardam a divulgação do índice de preços ao consumidor de agosto

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Redatora

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 07h51.

Última atualização em 11 de setembro de 2025 às 08h30.

O destaque da agenda brasileira nesta quinta-feira, 11, é a reta final do julgamento da chamada trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF).

O placar está em 2 a 1 pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a sessão de hoje deve trazer os votos de Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, a partir das 14h, depois que o ministro Luiz Fux absolveu o réu de todas as acusações.

No campo econômico, investidores acompanham a divulgação, às 9h, pelo IBGE, dos dados de vendas do varejo de julho e, em seguida, do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de agosto.

Os números chegam após a deflação do IPCA ter ficado abaixo do esperado, o que reduziu as apostas de antecipação no início do ciclo de queda da Selic pelo Copom.

Radar internacional

Nos Estados Unidos, a atenção se volta para o índice de preços ao consumidor (CPI) de agosto, que será divulgado às 9h30 e deve mostrar alta de 0,3% no mês e de 2,9% na comparação anual.

No mesmo horário, saem também os pedidos semanais de auxílio-desemprego, que podem reforçar as apostas em novos cortes de juros pelo Federal Reserve ainda este ano.

Na véspera, o recuo dos preços ao produtor já deu fôlego adicional às bolsas em Nova York, que vêm renovando recordes.

Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) divulga sua decisão de política monetária às 9h15, e em seguida, às 9h45, a presidente Christine Lagarde concede entrevista coletiva. A expectativa é de manutenção da taxa de depósito em 2%.

Mais cedo, às 8h, o Banco Central da Turquia anuncia a sua decisão de política monetária.

Bolsas globais

As bolsas globais operam sem direção única nesta quinta-feira. Na Ásia, o destaque ficou para o Nikkei 225 do Japão, que avançou 1,33% e renovou recorde histórico em Tóquio. O Topix, também japonês, acompanhou o movimento e subiu 0,22%.

Na Coreia do Sul, o Kospi ganhou 0,90% e marcou nova máxima, enquanto o Kosdaq teve alta de 0,21%.

O desempenho também foi positivo na China continental, onde o CSI 300 disparou 2,31%, mas em Hong Kong o Hang Seng recuou 0,43%. Na Índia, o Sensex avançou 0,15% e o Nifty 50 subiu 0,13%, enquanto na Austrália o S&P/ASX 200 fechou em queda de 0,29%.

Na Europa, por volta das 7h40 (horário de Brasília), o CAC 40 da França liderava os ganhos, em alta de 0,87%. O FTSE 100 do Reino Unido subia 0,47%, e o DAX da Alemanha avançava 0,18%. Já o Stoxx 600, que reúne as principais ações do continente, operava estável.

Nos Estados Unidos, os futuros mostravam avanço moderado. O Nasdaq 100 subia 0,26%, o S&P 500 ganhava 0,18% e o Dow Jones registrava alta de 0,16%.

