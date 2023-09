JPMorgan vê rendimentos de Treasuries abaixo de 4% até final do ano

Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano cairão abaixo de 4% até o final do ano, diante do risco de que os juros altos do Federal Reserve levem os EUA a uma recessão, segundo a unidade gigante de gestão de recursos do JPMorgan.

Um catalisador para cortes de juros do Fed é “ver o desemprego aumentar”, disse Bob Michele, chefe de investimentos em renda fixa da JPMorgan Asset Management, em entrevista à Bloomberg Television. “É possível que primeiro levem a economia à recessão, antes de começarem a cortar juros.”

Michele disse que ainda está confiante de que os yields cairão para 3% ao longo da curva até o final do ano.

“Eles precisam sinalizar juros mais altos por mais tempo porque estavam errados sobre a inflação ser transitória.” Por isso o Fed está “disposto a fazer da economia uma vítima”.

“O consumidor está incrivelmente sobrecarregado. Quando olhamos para o Livro Bege vemos sinais disso por todo o lado” e “a crise dos bancos regionais não desapareceu”, disse.