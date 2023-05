JPMorgan vê 25% de chance de EUA sem dinheiro e sem acordo

Há cerca de 25% de chance de o governo americano ficar sem dinheiro antes de um acordo entre congresso e Casa Branca para elevar o teto de endividamento do país, e a probabilidade está piorando, segundo o JPMorgan.

“Há cerca de 25% de chance de o governo americano ficar sem dinheiro antes de um acordo entre congresso embora vejamos as chances de ultrapassar essa data sem um aumento no teto em cerca de 25%, e subindo”, disse o economista-chefe do JPMorgan, Michael Feroli, em nota aos clientes.

“Neste último cenário, acreditamos que há uma probabilidade muito alta de o Tesouro priorizar os pagamentos de principal de dívida e juros”, disse. “Embora isso evitaria um default técnico, ainda haveria vários efeitos adversos, incluindo um provável rebaixamento da classificação de risco dos EUA.”

PIB americano

Um possível acordo que inclua cortes nos gastos do governo federal pode reduzir o PIB dos EUA em 0,1% a 0,5% em 2024, dependendo do que for acordado, disse Feroli.

De acordo com um modelo de política monetária conhecido como Regra de Taylor, isso implicaria que o Federal Reserve precisa aumentar juros 0,25 ponto percentual a menos para controlar a inflação, disse ele.