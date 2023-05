Relações EUA-China devem descongelar em breve, segundo Biden

Em uma coletiva de imprensa realizada após a cúpula do G7, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, expressou sua expectativa de que as relações entre Washington e Pequim possam descongelar em um futuro próximo. Ele insinuou a possibilidade de um diálogo com o presidente chinês, Xi Jinping, em breve.

Além disso, Biden destacou que os países do G7 chegaram a um consenso em relação à sua postura em relação à China, deixando claro que não tem a intenção de “desacoplar” o país asiático, mas sim de gerenciar os riscos envolvidos nessa relação.

As declarações de Biden refletem os esforços recentes dos Estados Unidos em retomar o contato substancial com a China. Já haviam sido sugeridas várias vezes visitas oficiais de autoridades americanas à China, incluindo o secretário de Estado, Blinken. No entanto, essas visitas foram adiadas devido ao incidente envolvendo um balão suspeito de transportar dispositivos de espionagem chineses que sobrevoou o território dos Estados Unidos em fevereiro deste ano e foi abatido pela Força Aérea Americana.

Visitas

O governo dos Estados Unidos, segundo informações divulgadas recentemente, está considerando a organização de uma série de visitas de alto nível à China nos próximos meses como parte de seus esforços para restabelecer os contatos significativos entre os dois países. Entre os possíveis candidatos para essas visitas estão o secretário de Estado, Blinken, a secretária do Tesouro, Yellen, o secretário do Comércio, Raimondo, e o enviado especial para questões climáticas, Kerry. No entanto, a ordem das visitas e os detalhes específicos ainda não foram definidos.

A resposta da China em relação aos esforços dos Estados Unidos para aumentar o contato entre os dois países também é relevante. Em uma coletiva de imprensa realizada pelo Ministério das Relações Exteriores chinês no dia 11 de maio, um repórter questionou como a China vê esses esforços americanos. Alguns argumentaram que a reação da China não tem sido suficientemente calorosa. Em resposta, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Wang Wenbin, afirmou que há uma comunicação contínua entre a China e os Estados Unidos, mas ressaltou que os EUA não podem falar sobre comunicação enquanto continuam a pressionar e conter a China. Ele enfatizou a importância de os Estados Unidos terem uma visão correta da China, respeitando suas linhas vermelhas e interesses soberanos, e promovendo uma relação saudável e estável entre os dois países.

Guerra comercial

Desde o final de 2018, a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos tem resultado em um agravamento constante nas relações bilaterais. Enquanto a China tem obtido significativos ganhos na balança comercial com os EUA ao longo dos anos, o déficit comercial americano com a China aumentou de US$ 353,5 bilhões em 2021 para US$ 382,9 bilhões em 2022, de acordo com estatísticas do Departamento de Comércio dos EUA. Por outro lado, os Estados Unidos são uma importante fonte de investimento estrangeiro para a China.

No contexto dessas tensões, o processo de revisão de segurança cibernética da China em relação à empresa americana de semicondutores Micron Technology foi concluído. O Escritório de Ciberespaço da China havia ordenado que as empresas chinesas interrompessem a compra de produtos da Micron, citando preocupações de segurança cibernética. A Micron Technology, que teve uma receita de US$ 30,758 bilhões em 2022, sendo US$ 3,311 bilhões provenientes da China continental, representando 11% de seu segundo maior mercado, viu essa revisão como uma possível resposta ao embargo imposto pelos EUA à indústria de semicondutores chinesa em outubro do ano passado, conforme reportado por alguns meios de comunicação.

No entanto, no dia seguinte, em 22 de maio, o ministro do Comércio da China, Wang Wentao, liderou uma mesa redonda em Xangai para estabilizar a confiança dos investidores estrangeiros. Nessa reunião, representantes de empresas americanas, incluindo Johnson & Johnson, 3M, Dow, Merck e Honeywell, juntamente com a Câmara de Comércio Americana em Xangai, apresentaram relatórios sobre suas operações na China, compartilharam suas opiniões e sugestões para a melhoria contínua do ambiente de negócios no país. O ministro Wang enfatizou a importância de atrair investimentos estrangeiros e reiterou o compromisso da China em acolher o desenvolvimento de empresas americanas no país.

É notável que o ministro do Comércio da China, Wang Wentao, esteja planejando visitar os Estados Unidos nesta semana para se reunir com a secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo, e a representante de Comércio dos EUA, Katherine Tai. Essa iniciativa é vista como uma oportunidade para aliviar as tensões existentes entre a China e os Estados Unidos.

Por: Zhuohua Liang

Tradução: Mei Zhen Li