JBS (JBSS3) antecipa pagamento de US$ 500 milhões em dívida

A JBS (JBSS3) informou na noite desta quinta-feira, 27, que antecipou o pagamento de US$500 milhões do Term Loan B captado pela JBS USA, reduzindo o montante total de aproximadamente US$1,8 bilhão para US$1,3 bilhão.

Segundo fato relevante divulgado pela companhia, a transação faz parte da gestão de passivos iniciada em junho de 2022 com a emissão de US$2,5 bilhões em Notas Sêniores de 5, 10 e 30 anos, cujos recursos foram primeiramente utilizados para o pagamento antecipado de aproximadamente US$1,8 bilhão de Notas Sêniores com vencimentos em 2028 e 2029 e US$200 milhões usados no pagamento antecipado de dívidas de curto prazo pela JBS.

A companhia informou que o impacto dessas transações para a alavancagem da JBS é neutro.

