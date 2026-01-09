Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

IPCA no Brasil e payroll nos EUA: o que move os mercados

Indicadores de inflação e mercado de trabalho concentram as atenções dos investidores no Brasil e no exterior

As atenções se voltam para a divulgação do IPCA, às 9h, e do payroll, às 10h30 (Getty Images)

As atenções se voltam para a divulgação do IPCA, às 9h, e do payroll, às 10h30 (Getty Images)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 05h30.

Mesmo com o retorno ainda gradual dos investidores após o recesso de fim de ano, a sexta-feira, 9, começa com uma agenda econômica de peso, com potencial para influenciar os mercados no Brasil e no exterior. No radar estão dois indicadores amplamente aguardados — o Índice de preços ao consumidor (IPCA) de dezembro e o payroll dos Estados Unidos.

No Brasil, as atenções se voltam para a divulgação do IPCA, às 9h. O dado deve trazer pistas importantes sobre a dinâmica inflacionária e o ritmo da atividade no fim do ano, além de influenciar as apostas sobre o rumo da taxa básica de juros, a Selic.

As projeções levantadas pela EXAME indicam alta mensal próxima de 0,31%, com variações entre 0,30% e 0,35%, impulsionadas por fatores sazonais.

A leitura de dezembro tende a mostrar aceleração frente a novembro, quando o IPCA ficou em 0,18%. Ainda assim, a inflação acumulada em 12 meses deve recuar para a faixa entre 4,2% e 4,3%, abaixo dos 4,46% registrados anteriormente e inferior aos 4,8% de 2024.

Caso as estimativas se confirmem, 2025 pode terminar dentro do intervalo de tolerância da meta de inflação estabelecida pelo Banco Central — de 1,5% a 4,5%, com centro em 3% — algo que não ocorre desde 2023.

O que acompanhar

Nos Estados Unidos, o mercado de trabalho, que dominou a agenda durante a semana, também concentra as atenções nesta sexta.

Após uma semana marcada pela divulgação do relatório ADP de empregos privados, do Jolts e dos pedidos de seguro-desemprego — todos considerados dentro da normalidade —, os investidores aguardam com ansiedade o relatório oficial de empregos, o payroll, que será divulgado às 10h30.

O consenso de mercado aponta para a criação de cerca de 66 mil vagas em dezembro, com ganho médio por hora em torno de 0,3% e taxa de desemprego estimada em 4,5%, nível ainda abaixo do ideal, mas em trajetória de melhora.

Para Gabriel Mollo, analista de investimentos da Daycoval Corretora, o payroll é o indicador mais relevante da semana e tem potencial de trazer volatilidade aos mercados. Segundo ele, números muito acima ou muito abaixo do esperado podem provocar reações mais intensas.

A projeção da casa é de um resultado em linha com o consenso, o que, em princípio, não teria força para alterar a sinalização de pausa nos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Mollo ressalta, porém, que um mercado de trabalho significativamente mais fraco poderia aumentar a pressão por cortes de juros, especialmente em um contexto político no qual o presidente Donald Trump defende uma redução mais agressiva das taxas. Nesse cenário, ativos de risco poderiam reagir de forma positiva, diante da migração de recursos da renda fixa para a renda variável.

Além do payroll, os investidores acompanham outros indicadores importantes ao longo da manhã nos Estados Unidos, como os dados de construções de moradias iniciadas e permissões para novas obras, ambos às 10h30.

Às 12h, saem o índice preliminar de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan e as expectativas de inflação para janeiro, que ajudam a calibrar a leitura sobre confiança e preços à frente.

No cenário internacional, também entram no radar os dados de vendas no varejo de novembro na zona do euro, às 7h, que podem oferecer sinais adicionais sobre o ritmo da atividade econômica na região.

Acompanhe tudo sobre:MercadosAçõesbolsas-de-valoresPayrollIPCAInflação

Mais de Invest

Ações da Azul entram em queda livre e perdem 90% em um dia

Petrobras, bancos e elétricas garantem alta do Ibovespa, apesar de Bradesco e Vale

Dólar fica no zero a zero à espera do payroll nos EUA e IPCA no Brasil

Bradesco mais que dobraria patrimônio sem dividendos, diz JP Morgan

Mais na Exame

Pop

'Heated Rivalry' ganha data de estreia no Brasil

Esporte

TikTok será plataforma oficial de vídeos da Copa do Mundo 2026

Um conteúdo Esfera Brasil

Entenda o que é a ANPD e qual é o seu papel no ambiente digital brasileiro

Um conteúdo SBT News

Boulos diz que governo vai articular no Congresso para manter veto de Lula ao PL da Dosimetria