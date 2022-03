IPCA, Arezzo, C&A, Méliuz e o que mais move o mercado

Europa chegando a subir mais de 1%. Dados sobre a atividade econômica do Reino Unido ajudam a motivar as altas no continente, que segue atento ao conflito entre Rússia e Ucrânia.

O PIB britânico, divulgado nesta manhã, subiu acima do esperado para o mês de janeiro, ficando em 0,8% ante expectativa de 0,2%. O crescimento anual saltou para 10% contra alta esperada para 9,3%.

A maior estabilidade do petróleo, que tem estacionado próximo de 110 dólares também ajuda no sentimento de mercado, com menor pressão sobre as expectativas de inflação global. Dados de quinta revelaram nova máxima da inflação americana desde 1982, com o índice de preço ao consumidor indo a 7,9%.

Nesta sexta, será a vez do IBGE apresentar os números da inflação brasileira. A expectativa é de que o IPCA de fevereiro, previsto para às 9h, fique em 0,95%, acelerando o IPCA anual de 10,38% para 10,50%.

A alta dos combustíveis e de commodities alimentícias está entre as principais preocupações de economistas locais, que têm aumentado as estimativas de um aperto monetário mais duro no país desde o início da guerra na Ucrânia. O mercado espera taxas de juros mais altas no Brasil e Estados Unidos a partir da próxima semana.

Além da agenda econômica, investidores seguem atentos aos números da agenda balanços. Entre os divulgados na última noite estão os das empresas de moda Arezzo e C&A.

Arezzo

A Arezzo (ARZZ3) registrou lucro líquido de 110,5 milhões de reais em resultado do quarto trimestre apresentado na última noite, ficando levemente acima do consenso da Bloomberg, de 109,7 milhões de reais. O Ebitda ajustado ficou em 185 milhões de reais, 52% acima do mesmo período de 2020. O crescimento de 70% para 276 milhões de reais em vendas do e-commerce foi um dos destaques.

C&A

A C&A (CEAB3) teve lucro de 154 milhões de reais no quarto trimestre, 41,2% acima do quarto trimestre de 2020. A receita líquida cresceu 6,6% para 1,862 bilhão de reais.

Méliuz

O conselho de administração da fintech Méliuz (CASH3) aprovou a incorporação da Alter Pagamentos. Entre suas atuações, a Alter oferece corretagem de criptoativos, processamento de dados e administração de cartões de crédito. A Méliuz já tem 99,67% de participação no negócio e quer torná-la subsidiária integral. A incorporação será submetida à deliberação de acionistas em assembleia geral extraordinária marcada para 6 de abril.