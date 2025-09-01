Invest

Ações dos EUA atingem nível mais caro desde a bolha das 'pontocom', diz jornal

Concentração em poucas companhias de tecnologia eleva riscos de volatilidade, enquanto analistas veem oportunidades em setores fora das megacaps

S&P 500 recorde e maior concentração em empresas de tecnologia (Getty/Getty Images)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 16h45.

Última atualização em 1 de setembro de 2025 às 18h13.

O índice S&P 500, referência da bolsa dos Estados Unidos, vem alcançando máximas históricas em 2025.

Dados da empresa de análise de investimento Morningstar mostram que as dez maiores empresas do índice, a maioria do setor de tecnologia, respondiam por 39,5% do valor total do S&P 500 no fim de julho, o maior nível já registrado.

De acordo com o The Wall Street Journal, do total, nove companhias têm valor de mercado acima de US$ 1 trilhão, incluindo Nvidia e Microsoft, que seguem liderando em receita e lucro.

Os cálculos indicam que os investidores estão pagando 3,23 vezes as vendas das empresas do índice, um recorde histórico. A relação preço/lucro (P/L) também permanece acima da média, em 22,5 vezes os lucros projetados para os próximos 12 meses, ante a média de 16,8 vezes desde 2000.

Para alguns analistas, a concentração em poucas ações eleva os riscos do mercado. Em abril, medidas tarifárias do governo americano provocaram uma queda mais robusta nas chamadas “Sete Magníficas” do que no restante do S&P 500.

Espaço para alternativas fora da tecnologia

Apesar do peso das megacaps de tecnologia, a média das demais empresas do S&P 500 não apresenta avaliações tão extremas. Quando ponderado igualmente, o índice negocia a 1,76 vez as vendas, ante a média histórica de 1,43.

Analistas ouvidos pelo WSJ disseram que empresas que utilizam inteligência artificial para ganhos de produtividade, mas ainda não têm múltiplos elevados, podem se tornar alternativas relevantes para investidores.

