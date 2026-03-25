Ibovespa sobe mais de 1% com expectativa de acordo entre EUA e Irã

Acompanhando o desempenho positivo das bolsas globais, o Ibovespa abriu em forte alta o pregão desta quarta-feira, 25. Perto das 10h30, o principal índice acionário da B3 avançava 1,16%, aos 184.623 pontos, caminhando para o terceiro dia consecutivo de ganhos em meio à guerra no Irã, que tem provocado forte volatilidade nos ativos.

Às 10h24, o dólar recuava frente ao real 0,32%, cotado a R$ 5,238, refletindo a melhora no apetite por risco no cenário internacional.

O principal fator por trás do otimismo global são as expectativas de uma possível redução das tensões no Oriente Médio.

Apesar de autoridades iranianas negarem negociações diretas com os Estados Unidos, a divulgação de um plano de paz com 15 pontos pela imprensa americana ajudou a sustentar o bom humor dos mercados, ao reduzir a demanda por ativos considerados mais seguros, como o dólar.

Segundo autoridades ouvidas pelo The New York Times, a proposta foi enviada ao Irã por meio do Paquistão e inclui temas centrais como o programa nuclear iraniano, o desenvolvimento de mísseis balísticos e a segurança de rotas marítimas estratégicas.

Entre os pontos abordados está o Estreito de Ormuz, que vem sendo bloqueado pelo Irã desde o início da guerra, afetando o fluxo global de petróleo e gás e pressionando os preços internacionais.

Apesar disso, o embaixador iraniano no Paquistão, Reza Amiri Moghadam, negou qualquer negociação com os Estados Unidos, afirmando que não há conversas “diretas nem indiretas” em andamento, em contraste com declarações do presidente Donald Trump sobre avanços diplomáticos.

O principal interlocutor das conversas é o chefe do Exército paquistanês, Syed Asim Munir, que mantém canais com autoridades iranianas. Países como Egito e Turquia também têm incentivado o diálogo, enquanto o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, afirmou que o país está disposto a sediar negociações entre Washington e Teerã.

Mesmo com as movimentações diplomáticas, os confrontos seguem intensos desde 28 de fevereiro. A Guarda Revolucionária iraniana anunciou novos ataques contra regiões de Israel, incluindo áreas próximas a Tel Aviv, além de bases militares americanas no Golfo.

Bolsas globais avançam

No exterior, o movimento de alta é generalizado. As bolsas asiáticas fecharam em alta, impulsionadas pela queda de cerca de 5% do petróleo, o que tende a aliviar pressões inflacionárias e reduzir o risco de aperto monetário mais agressivo, especialmente em economias importadoras de energia.

O índice Nikkei, do Japão, subiu 2,87%, enquanto o Kospi, da Coreia do Sul, avançou 1,59%. Em Hong Kong, o Hang Seng ganhou 1,09%, e, na China, os índices de Xangai e Shenzhen subiram 1,30% e 1,95%, respectivamente. Em Taiwan, o Taiex avançou 2,54%.

Na Europa, as bolsas também operavam em alta na manhã desta quarta-feira. Por volta das 10h10, o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 1,33%. A Bolsa de Londres avançava 1,21%, Paris ganhava 1,37%, Frankfurt subia 1,54% e Milão registrava alta de 1,59%.

O alívio se estendia aos Estados Unidos, onde os índices futuros também operavam em alta. O Dow Jones avançava 0,96%, enquanto os futuros do S&P 500 e do Nasdaq subiam 0,89% e 1,04%, respectivamente.