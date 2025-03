Ibovespa opera em alta em dia de 'Super Quarta' e volta aos 132 mil pontos

Após atingir o maior nível em cinco meses, o Ibovespa, principal indicador da bolsa brasileira, operava alta de 0,58% e voltou a atingir os 132.243 pontos na manhã desta quarta-feira, 19.No radar dos investidores estão as decisões de política monetária que serão anunciadas ao longo desta "Super Quarta".

No Brasil, o Copom anuncia sua decisão após as 18h30. Os investidores acreditam que o comitê irá subir os juros para 14,25% ao ano, a maior dúvida entre analistas e investidores é sobre qual será o tamanho do ciclo de alta da Selic. Às 15h, será a vez do Federal Reserve (Fed), que deve manter os juros americanos entre 4,25% e 4,50%.

Minério de ferro

Os contratos futuros do minério de ferro caíram pela terceira sessão consecutiva nesta quarta-feira, com as preocupações relacionadas às perspectivas de demanda na China, principal consumidor mundial de minério, dominando o sentimento de mercado na ausência de detalhes sobre medidas de estímulo previstas.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na bolsa de mercadorias de dalian da China encerrou as negociações do dia com baixa de 2,12%, a 760 iuanes (US$105,05) a tonelada, o menor valor desde 13 de janeiro. O minério de ferro de referência para abril na Bolsa de Cingapura caiu 2,07%, para US$100,05 a tonelada, depois de atingir o valor mais baixo desde 12 de março, a US$99,75 a tonelada, no início da sessão.

Azzas

Os acionistas de referência da Azzas 2154 (AZZA3), Alexandre Birman e Roberto Jatahy, informaram que não há, no momento, qualquer discussão em andamento sobre compra de participação ou sobre cisão ou segregação de negócios da companhia, disse a Azzas na noite desta terça-feira.

Segundo fato relevante divulgado pela companhia ao mercado, ao serem indagados sobre notícias recentes, Birman e Jatahy disseram que “dialogam constantemente sobre aprimoramento na governança do Azzas 2154” e que “tais conversas podem culminar em eventuais ajustes no acordo de acionistas vigente”, mas que, apesar das interlocuções, não há qualquer negócio celebrado entre eles.

Hypera

Os acionistas da Hypera (HYPE3) João Alves de Queiroz Filho, a Maiorem e a Votorantim celebraram acordo para regular o exercício de seus direitos de voto na assembleia geral ordinária a ser realizada em 25 de abril, disse a Hypera em fato relevante publicado na noite de ontem. Segundo a Hypera, o chamado “acordo de voto” não visa a formação de um novo bloco de controle e é válido exclusivamente para a assembleia mencionada.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.