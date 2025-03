Ibovespa opera em queda com mercado digerindo falas de Haddad sobre arcabouço fiscal

O Ibovespa abriu digerindo as falas do ministro Fernando Haddad em evento nesta segunda-feira, 24. Logo depois de abrir, o principal índice da B3 ampliou queda.

Segundo Rodrigo Moliterno head de renda variável da Veedha Investimentos, as falas do ministro trouxeram ruídos. Haddad afirmou que não vê razões para acontecer dominância fiscal e que o governo vai continuar perseguindo as metas estabelecidas.

No entanto, a fala de que no futuro os parâmetros poderiam mudar deixou a percepção em parte do mercado de que poderia haver flexibilização do arcabouço.

"Estão tentando distorcer o que falei agora em um evento do Valor. Disse que gosto da arquitetura do arcabouço fiscal. Que estou confortável com os seus atuais parâmetros. E que defendo reforçá-los com medidas como as do ano passado. Para o futuro, disse que os parâmetros podem até mudar, se as circunstâncias mudarem, mas defendo o cumprimento das metas que foram estabelecidas pelo atual governo", afirmou o ministro em publicação em seu perfil na rede social X.

Ibovespa hoje:

IBOV: -0,50%, a 131.683 pontos



-0,50%, a 131.683 pontos Dólar comercial: +0,24%, para R$ 5,731

O mercado também avalia o Boletim Focus desta semana. Analistas de instituições financeiras consultados pelo Banco Central (BC) diminuíram a projeção de inflação para 2025 pela segunda semana consecutiva.

A projeção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu de 5,66% para 5,65%. Para 2026, a estimativa subiu pela segunda semana de 4,48% para 4,50%, o que indica expectativas acima da meta oficial do Banco Central.

Lá fora, os principais índices de Nova York abriram em alta: Dow Jones +0,79% (42.315,99); S&P +1,06% (5.727,73) e Nasdaq +1,47% (18.045,87).

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.