Competências de liderança, análise de dados e gestão de pessoas ganham importância nas projeções do mercado de trabalho para 2030 (Imagem gerada por IA)
Redatora
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 07h01.
Quase dois terços dos empregadores enxergam um obstáculo importante para seus planos de crescimento até 2030.
O problema não está necessariamente na falta de investimentos ou de oportunidades comerciais, mas na dificuldade de encontrar profissionais com as competências necessárias para executar suas estratégias.
Segundo o relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, 63% das empresas entrevistadas consideram a lacuna de habilidades uma das principais barreiras à transformação de seus negócios.
O levantamento, realizado com mais de mil empregadores de 55 economias, indica que a preparação para os próximos anos exigirá atenção tanto aos conhecimentos técnicos quanto às capacidades de liderança.
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O estudo aponta inteligência artificial, análise de grandes volumes de dados e segurança cibernética entre as habilidades com maior expectativa de crescimento.
Entretanto, o perfil profissional desejado pelas organizações não se limita à tecnologia.
Criatividade, resiliência, flexibilidade e capacidade de aprender continuamente aparecem entre as competências que devem ganhar relevância até o fim da década.
Para os executivos, destacam-se ainda liderança, influência social, gestão de talentos e pensamento sistêmico, habilidade de compreender como diferentes partes de uma organização se relacionam.
A combinação reflete a necessidade de administrar negócios nos quais decisões operacionais, tecnológicas e humanas apresentam consequências interligadas.
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As projeções do Fórum Econômico Mundial indicam que, de cada 100 trabalhadores, 59 precisarão de treinamento até 2030.
O relatório estima que 29 poderão ser qualificados para permanecer nas funções atuais, enquanto outros 19 poderão adquirir competências para assumir atividades diferentes dentro das organizações.
Os 11 restantes correm o risco de não receber a preparação necessária.
Diante dessa perspectiva, 85% dos empregadores afirmaram que pretendem priorizar a atualização das habilidades de seus funcionários.
Os dados representam expectativas das empresas entrevistadas, não resultados já observados no mercado.
A ampliação das competências exigidas coloca novos desafios para profissionais que pretendem assumir posições de direção.
O conhecimento especializado continua relevante, mas precisa ser acompanhado pela capacidade de interpretar informações, administrar equipes e avaliar consequências de decisões empresariais.
Já a gestão de talentos ganha peso diante da necessidade de desenvolver funcionários para funções que poderão sofrer alterações nos próximos anos.
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O primeiro passo é comparar as habilidades exigidas para a posição desejada com aquelas já demonstradas na experiência profissional.
Essa avaliação pode orientar a escolha de formações em gestão, finanças, tecnologia e desenvolvimento de pessoas, conforme as lacunas identificadas.
Participar de iniciativas que envolvam diferentes áreas também permite ampliar a compreensão sobre o funcionamento empresarial.
O acompanhamento deve considerar conhecimentos efetivamente aplicados, responsabilidades assumidas e dificuldades que permanecem.
A preparação para 2030 exige revisões periódicas desse diagnóstico, já que as projeções de demanda podem mudar conforme a evolução da economia e das necessidades das empresas.