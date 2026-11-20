Quase dois terços dos empregadores enxergam um obstáculo importante para seus planos de crescimento até 2030.

O problema não está necessariamente na falta de investimentos ou de oportunidades comerciais, mas na dificuldade de encontrar profissionais com as competências necessárias para executar suas estratégias.

Segundo o relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, 63% das empresas entrevistadas consideram a lacuna de habilidades uma das principais barreiras à transformação de seus negócios.

O levantamento, realizado com mais de mil empregadores de 55 economias, indica que a preparação para os próximos anos exigirá atenção tanto aos conhecimentos técnicos quanto às capacidades de liderança.

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Quais competências serão mais valorizadas até 2030?

O estudo aponta inteligência artificial, análise de grandes volumes de dados e segurança cibernética entre as habilidades com maior expectativa de crescimento.

Entretanto, o perfil profissional desejado pelas organizações não se limita à tecnologia.

Criatividade, resiliência, flexibilidade e capacidade de aprender continuamente aparecem entre as competências que devem ganhar relevância até o fim da década.

Para os executivos, destacam-se ainda liderança, influência social, gestão de talentos e pensamento sistêmico, habilidade de compreender como diferentes partes de uma organização se relacionam.

A combinação reflete a necessidade de administrar negócios nos quais decisões operacionais, tecnológicas e humanas apresentam consequências interligadas.

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O tamanho da lacuna de qualificação nas empresas

As projeções do Fórum Econômico Mundial indicam que, de cada 100 trabalhadores, 59 precisarão de treinamento até 2030.

O relatório estima que 29 poderão ser qualificados para permanecer nas funções atuais, enquanto outros 19 poderão adquirir competências para assumir atividades diferentes dentro das organizações.

Os 11 restantes correm o risco de não receber a preparação necessária.

Diante dessa perspectiva, 85% dos empregadores afirmaram que pretendem priorizar a atualização das habilidades de seus funcionários.

Os dados representam expectativas das empresas entrevistadas, não resultados já observados no mercado.

O que muda na preparação de futuros executivos?

A ampliação das competências exigidas coloca novos desafios para profissionais que pretendem assumir posições de direção.

O conhecimento especializado continua relevante, mas precisa ser acompanhado pela capacidade de interpretar informações, administrar equipes e avaliar consequências de decisões empresariais.

Já a gestão de talentos ganha peso diante da necessidade de desenvolver funcionários para funções que poderão sofrer alterações nos próximos anos.

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Como começar a desenvolver essas competências?

O primeiro passo é comparar as habilidades exigidas para a posição desejada com aquelas já demonstradas na experiência profissional.

Essa avaliação pode orientar a escolha de formações em gestão, finanças, tecnologia e desenvolvimento de pessoas, conforme as lacunas identificadas.

Participar de iniciativas que envolvam diferentes áreas também permite ampliar a compreensão sobre o funcionamento empresarial.

O acompanhamento deve considerar conhecimentos efetivamente aplicados, responsabilidades assumidas e dificuldades que permanecem.

A preparação para 2030 exige revisões periódicas desse diagnóstico, já que as projeções de demanda podem mudar conforme a evolução da economia e das necessidades das empresas.