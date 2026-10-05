Invest
BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaMercadosMinhas FinançasOnde InvestirSimuladores

Em menos de uma hora, Ibovespa sobe mais de 9% e chega perto dos 210 mil pontos

Praticamente todas as ações do índice operam no terreno positivo após vantagem de Flávio no 1º turno

Ibovespa: marca inédita de 200 mil pontos

Ibovespa: marca inédita de 200 mil pontos

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 10h15.

Última atualização em 5 de outubro de 2026 às 10h47.

Priorizar nos meus resultados Google

Os ativos da bolsa brasileira operam em alta generalizada nesta segunda-feira, 5, no dia seguinte ao primeiro turno da eleição presidencial. Praticamente todos os papéis do Ibovespa operam no terreno positivo nesta manhã. O movimento confirma a tendência apontada por analistas do mercado financeiro ouvidos pela EXAME. 

Às 10h45 (horário de Brasília), com os principais papéis da carteira em negociação, o Ibovespa subia 8,67%, Aos 208.767 pontos. Na máxima do dia, o Ibovespa chegou aos 209.605 pontos, com alta de mais de 9%.

Entre as ações de maior peso do índice, os bancos tinham destaque, com Itaú e Bradesco arrancando mais de 12%. A Petrobras subia mais de 5%. Os papéis da B3 subiam mais de 21% e os do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) avançavam 21%.

O dólar despenca mais de 4% nesta segunda-feira, 5, e voltou a ser negociado abaixo de R$ 5.

O resultado das urnas

Com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, ou 56,1 milhões de votos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) somou 45,16%, com 53,9 milhões, segundo o mapa de apuração da EXAME. Augusto Cury (Avante) ficou em terceiro, com 2,89%.

Flávio venceu em quatro das cinco regiões do país, com destaque para o Norte (63,38%) e o Sul (60,73%). No Sudeste, teve 51,99%, contra 39,67% de Lula. O petista liderou apenas no Nordeste, com 62,94% dos votos.

Em São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi reeleito governador no primeiro turno e usou o discurso de vitória para projetar que o estado será decisivo para Flávio no segundo turno.

Acompanhe tudo sobre:IbovespaAções
Próximo

Mais de Invest

Juros futuros despencam mais de 6% após Flávio Bolsonaro ficar à frente no 1º turno

Dólar a R$ 4,50 após a eleição? O que os bancos internacionais veem para a moeda

Efeito eleição: Nubank e Inter disparam mais de 10% em NY; 'bancões' também reagem

Dólar desaba 4,5% e fica abaixo de R$ 5 após resultado do 1º turno da eleição

Mais na Exame

Pop

'Vingadores: Ultimato' ultrapassa bilheteria de 'Avatar' por US$ 2 bilhões

Future of Money

Bitcoin sobe, mas continua sem força para superar os US$ 87 mil

Casual

Três carros chineses estreiam no Brasil em uma semana — e vem mais por aí

Mercados

Juros futuros despencam mais de 6% após Flávio Bolsonaro ficar à frente no 1º turno