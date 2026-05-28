18 salários no ano e viagem à F1: o fenômeno logístico que destina 80% do orçamento para o RH

Inverter a lógica tradicional de mercado e colocar a gestão de pessoas antes do produto ou do preço tem se mostrado uma estratégia altamente lucrativa.

Fundada em 2017 em Itajaí (SC), a operadora logística Next Shipping se consolidou no comércio exterior atendendo gigantes como Coca-Cola e Tramontina. O grande diferencial da companhia, contudo, está na agressividade e na inovação de suas políticas de retenção de talentos, que garantiram à marca o destaque entre as três melhores empresas do país na categoria de 100 a 300 funcionários na última edição do Prêmio EXAME.

Com uma equipe de cerca de 200 colaboradores, a empresa direciona impressionantes 80% do seu orçamento anual para programas de RH, cultura, treinamentos e benefícios. O resultado se reflete diretamente na última linha do balanço: um índice de turnover de apenas 12% ao ano, considerado o menor de todo o setor de logística internacional.

“Enquanto outras empresas elegem produto ou preço como prioridades, nós focamos em gestão de pessoas para crescer no mercado”, afirma Evandro Turatto, fundador e diretor executivo da Next Shipping. Esse modelo de resiliência cultural serve como referência para a abertura da 3ª edição da premiação em 2026.

Bônus agressivo e o equilíbrio de recompensas

O principal motor de engajamento da Next Shipping é um modelo de remuneração variável altamente competitivo. Atrelado ao cumprimento de metas claras, o programa permite que o colaborador adicione até cinco salários extras aos 13 tradicionais regulamentados pela CLT, totalizando 18 salários no ano.

Na prática, um profissional com salário de R$ 10.000 pode embolsar R$ 50.000 extras ao fim de uma campanha de performance. Para evitar a saturação dos estímulos financeiros, a companhia intercala os bônus em dinheiro, a cada dois anos, com experiências de alto valor perceptível, como viagens internacionais com tudo pago — que já incluíram levar a equipe para assistir a uma corrida de Fórmula 1 na Itália.

“Nós equilibramos recompensas financeiras e emocionais. O segredo não é dar tudo sempre, mas gerir expectativas e entregar no momento certo. Quando você aposta em bônus e prêmios bem estruturados, não só bate as metas, como conquista engajamento e pertencimento”, pontua Turatto.

São justamente essas capacidades que o Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026 passará a medir.

Na edição anterior, realizada em 2025, centenas de empresas participaram do levantamento, que selecionou um grupo final de organizações com melhor desempenho nas duas frentes de avaliação. Veja o site especial com as histórias das empresas selecionadas.

Agora, a nova edição amplia o alcance do estudo e busca refletir as mudanças recentes no mundo do trabalho.

Em 2026, uma atenção especial será dada ao grau de preparação das empresas participantes às mudanças da NR-1, a norma do Ministério do Trabalho que abrange cuidados com saúde mental nas companhias brasileiras.

Quem pode participar

Empresas de qualquer segmento podem concorrer ao prêmio, com exceção de bancos, ONGs, órgãos públicos e veículos de comunicação. Para participar, é necessário:

Ter mais de 100 colaboradores elegíveis

Estar em operação no Brasil há pelo menos dois anos

Como funciona a inscrição

As empresas interessadas devem acessar a página oficial do prêmio e preencher o cadastro inicial. Após essa etapa, recebem por e-mail o Kit do Participante, que inclui:

Termo de adesão

Regulamento completo

Cronograma

Template de comunicação interna

Questionário teste

Link para o formulário oficial

Duas frentes de avaliação

O estudo é dividido em duas etapas complementares:

Questionário do RH: reúne informações sobre práticas, políticas e estrutura de gestão de pessoas

reúne informações sobre práticas, políticas e estrutura de gestão de pessoas Pesquisa com colaboradores: mede a percepção dos funcionários sobre o ambiente de trabalho

A quantidade mínima de respostas varia conforme o tamanho da empresa e está detalhada no regulamento.

Prazo de inscrição

As inscrições para o Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026 vão até 31 de julho. Como o processo envolve etapas paralelas, a recomendação é iniciar o quanto antes.

Visibilidade e resultados

Os dados coletados serão analisados pela consultoria Mercer, uma empresa da Marsh, que gera relatórios com base nas respostas.

As empresas com melhor desempenho serão apresentadas em evento de premiação em São Paulo, com a presença de lideranças de RH e executivos.

Os destaques também ganham visibilidade nos canais da EXAME, incluindo site, redes sociais e conteúdos editoriais.

Como se inscrever

Mais informações sobre o prêmio e o processo de inscrição estão disponíveis na página oficial.