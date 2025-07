Copom se reúne nesta quarta e manterá os juros inalterados em 15% ao ano

O Comitê de Política Monetária (Copom) se reunirá nesta quarta-feira, 30, e manterá os juros inalterados em 15% ao ano, em decisão unânime. No mercado, as expectativas indicam que a Selic só deve começar a cair no fim de 2025 ou no começo do próximo ano.

Em relatório aos clientes, o economista-chefe do Itaú Unibanco, Mario Mesquita, afirmou que a comunicação do Banco Central (BC) deve reforçar a estratégia de manutenção dos juros em patamar contracionista por período bastante prolongado, em meio a um cenário de inflação acima da meta até 2027.

"Mantemos nossa expectativa de início do ciclo de cortes apenas no 1º trimestre de 2026. Como já mencionado após a última decisão de política monetária, entendemos que uma valorização mais expressiva do câmbio ou uma desaceleração mais acentuada da atividade poderiam antecipar esse primeiro movimento para o final de 2025", afirmou.

Mesquita também disse que a efetivação do tarifaço de 50% aos produtos brasileiros anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reduz o espaço para uma apreciação da moeda, apesar do ambiente global de dólar fraco.

"Por outro lado, essas tarifas aumentam a probabilidade de um enfraquecimento mais acelerado da economia. Em termos líquidos, os riscos parecem pesar mais na direção de cortes de juros antecipados - por isso, será crucial acompanhar eventuais qualificações do comitê sobre as perspectivas para a atividade econômica", disse.