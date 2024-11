Ibovespa caminha para queda de mais de 3% em semana marcada pelo fiscal

O Ibovespa caminha para encerrar a semana em baixa de mais de 3%. Nesta sexta-feira, 29, o principal índice da B3 segue em toada negativa, com investidores ainda repercutindo o novo pacote fiscal do governo.

Ibovespa hoje

IBOV (diário): - 0,31%, aos 124.266 pontos

IBOV (semanal): - 3,66%

Anunciada pelo governo na quarta-feira, 27, a proposta foi detalhada ontem, 28, pelos ministros Fernando Haddad, da Fazenda, Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, e Rui Costa, da Casa Civil.

Não foi o suficiente para acalmar os mercados. Na véspera, o Ibovespa acumulou baixa de 2,40%, em seu pior desempenho desde janeiro de 2023.

Desconfiança com o pacote fiscal

O novo pacote fiscal do governo promete reduzir os gastos públicos em R$ 70 bilhões nos próximos dois anos. No entanto, a proposta incluiu uma surpresa para o mercado: a isenção de Imposto de Renda (IR) pessoas com renda mensal de até R$ 5 mil.

A reação foi negativa, penalizando o câmbio e as ações brasileiras. "O anúncio do pacote fiscal não conseguiu recuperar a credibilidade sobre a política econômica", escreveu o time do JPMorgan em relatório publicado na véspera.

Na visão do banco, o BC deverá optar pela elevação de 1 ponto percentual a taxa básica de juros (hoje em 11,25%), já na na próxima reunião. A estimativa do time é de que a Selic ao fim de 2025 não fique mais em 13%, mas, sim, a 14,25%.

O Goldman Sachs, por sua vez, avaliou que o pacote fiscal não é ambicioso nem alinhado com o que o cenário macroeconômico atual exige.

"O pacote é considerado decepcionante, muito difuso, com rendimento incerto”, escreveram os analistas. “A isenção de IR reforça a percepção de que a administração continua a adotar uma estratégia de impostos e gastos, em vez de focar diretamente no aperto da postura fiscal."