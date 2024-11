Lira diz que medidas de corte de gastos contarão 'com boa vontade' da Câmara e que IR fica para 2025

"Qualquer outra iniciativa governamental que implique em renúncia de receitas será enfrentada apenas no ano que vem, e após análise cuidadosa e sobretudo realista de suas fontes de financiamento e efetivo impacto nas contas públicas. Uma coisa de cada vez. Responsabilidade fiscal é inegociável", disse.

Antes da divulgação do pacote, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniram com Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para apresentar as medidas.

Na quinta-feira, em coletiva, Pacheco afirmou que a expectativa é que o pacote seja votado pelas duas casas do Congresso antes do recesso parlamentar, previsto para 22 de dezembro. O presidente do Pacheco disse que as próximas três semanas vão exigir “trabalho muito intenso”.

A expectativa é de que o pacote seja encaminhado ao Congresso Nacional em uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei complementar, que começam a tramitar na Câmara dos Deputados.