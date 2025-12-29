Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta segunda-feira, 29

O Ibovespa recua no pregão desta última segunda-feira do ano, 29. Por volta das 12h, a principal referência acionária caía 0,28%, aos 160.450 pontos.

O índice é pressionado pelo desempenho negativo de parte das ações de grandes de bancos e da Vale (VALE3), que chegou a subir nas primeiras horas de negociação, mas virou para queda.

Os papéis ordinários da mineradora, com direito a voto, caem 0,64%. Assim como as units do BTG e as preferenciais do Bradesco (BBDC4). O avanço das ações da Petrobras (PETR 3 e PETR4) ajudam a limitar um recuo ainda maior do Ibovespa.

O dólar comercial, por outro lado, avança desde a abertura. Às 11h53, a moeda americana subia 0,49%, cotada a R$ 5,572. No ínicio das negociações, o movimento acompanhava o exterior, mas com o pouco mais de intensidade, porém, o índice DXY, que mede a força da divisa frente a uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, inverteu o sinal de leve alta e passou a recuar 0,07%.

O dia é de baixa liquidez nos mercados, ou seja, poucos investidores estão comprando e vendendo e o volume de operações é menor que o normal. Nesse cenário, o dólar pode oscilar ao longo do dia em função de fatores internos, entre eles, a pressão do fluxo de saída, comum no fim de ano, principalmente com as remessas de lucros e dividendos para o exterior.

O mercado também deve repercutir nesta segunda questões locais. As expectativas do mercado para a inflação de 2025 voltaram a recuar, com a sétima queda consecutiva registrada no Boletim Focus desta segunda.

A projeção mediana para o IPCA do próximo ano passou de 4,33% para 4,32%, mantendo a taxa abaixo do teto da meta, que é de 4,5%. Para 2026, a expectativa também caiu: de 4,06% para 4,05%, na sexta queda semanal consecutiva. Há um mês, a projeção era de 4,17%.

No radar dos investidores também estaão uma bateria de indicadores econômicos que devem ajudar a calibrar as apostas para o início de 2026.

A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho divulga hoje os dados do Caged de novembro, indicador acompanhado de perto para avaliar os efeitos do aperto monetário sobre a economia.

Além disso, nesta terça, 30, também está prevista apublicação da ata da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed), que deve dar pistas do futuro da trajetória dos juros nos Estados Unidos.