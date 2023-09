Ibovespa agora: bolsa opera em alta com dados do Brasil e EUA

O Ibovespa abre em alta nesta sexta-feira, 29. Entre os índices internacionais, dados econômicos dos Estados Unidos e Europa dão tom ao dia. Já no Brasil, a taxa de desemprego e uma leve baixa do dólar estão na mira dos investidores.

Nesta sexta, o Departamento de Comércio americano divulgou o índice de preços gastos referentes ao mês de agosto com consumo (PCE) - dado que tem importância nas decisões do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA). Houve um avanço mensal de 0,1% na comparação com julho, abaixo da expectativa de 0,2% do mercado. Na comparação anual, a alta ficou em linha, com 3,9%.

Os números, segundo Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, mostram uma tendência de moderação nos preços no país norte-americano continua consistente. “E isso deve dar um alívio na pressão dos juros americanos no rendimento dos títulos do Tesouro, que tem sido forte nos últimos dias”, afirma.

O especialista ainda destaca que, por conta disso, esse “alívio” nos treasuries deve contribuir para o enfraquecimento do dólar e ao aumento do apetite por ativos arriscados, como as commodities e moedas de países exportadores de produtos primários, como o real.

Ibovespa agora

IBOV: +0,71%, aos 116.596 pontos.

Outro dado internacional que tende a refletir na bolsa de valores brasileira é o Índice de Preço ao Consumidor da zona do euro. O indicador ficou em 0,2% no mês de setembro, com queda anual de 5,3% para 4,3% - abaixo da expectativa de 4,5%. Outro dado da região que foi positivo é o núcleo da inflação ao consumidor, que saiu de 5,3% para 4,5%. Diante disso, os índices europeus operam com alta nesta sexta.

Já no Brasil, a divulgação da Pesquisa de Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de agosto trouxe os dados do mercado de trabalho brasileiro. A taxa de desemprego caiu para 7,8% em agosto, menor número desde fevereiro de 2015.

"Nos chama atenção o comportamento da massa salarial real habitual, que continua subindo e mais uma vez bate recorde: chegando a R$ 288,9 bilhões", destaca o economista André Perfeito. Segundo ele isso indica, mais uma vez, que o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano deve avançar de maneira mais significativa.

Dólar hoje

O dólar hoje abriu em baixa. Nesta sexta, a moeda americana cai 0,60% a R$ 5,009. Na última quinta, o dólar fechou em queda de 0,16%%, cotado a R$ 5,040.

Maiores altas do Ibovespa

IRB ( IRBR3 ): +5,29%

Casas Bahia ( BHIA3 ) : +5,05%

Locaweb (LWSA3) : +3,21%

Maiores quedas do Ibovespa

CPFL Energia ( CPFE3 ) : -1,37%

Energisa ( ENGI11 ) : -0,97%

Banco do Brasil (BBAS3) : -0,92%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.